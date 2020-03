Mehr als Youtube : Lernen in Zeiten der Pandemie

F.A.Z.-Newsletter Coronavirus Die ganze Welt spricht über das Coronavirus. Alle Nachrichten und Analysen über die Ausbreitung und Bekämpfung der Pandemie täglich in Ihrem E-Mail-Postfach.

Ein noch größeres Publikum bedient Daniel Jung, dessen Kanal „Mathe by Daniel Jung“ mehr als 620.000 Menschen abonnieren und der sogar Inhalte bis ins Mathematikstudium hinein erläutert. Er versteht sein Angebot einerseits als Nachhilfe für diejenigen, die in Unterricht oder Studium Inhalte nicht verstanden haben und nacharbeiten müssen – andererseits aber auch als Weiterbildung für jene, die gerne mehr wissen möchten, als sie vielleicht im Klassenverband in der Schule lernen.

Allgemeinwissen zu aktuellen politischen und gesellschaftlichen Fragen bietet wiederum Mirko Drotschmann als „MrWissen2Go“ an. Wie sich rechtsextremer Terror in Deutschland äußert, welche Ziele die Fridays-For-Future-Bewegung verfolgt oder was hinter dem Digitalpakt steckt, erklärt er dort – aktuell gibt es natürlich auch eine Dokumentation darüber, wie gefährlich das Coronavirus ist. Beinahe 1,2 Millionen Abonnenten verzeichnet er dort, etwas weniger als 400.000 Nutzer haben sich wiederum auf seinem jüngeren separaten Kanal über Geschichte registriert.

Technik-Themen in der Breite erklärt seinerseits der Inder Sabin Mathew auf dem von ihm eingerichteten englischsprachigen Kanal „Learn Engineering“. Abseits der großen Plattform gibt es ebenfalls vielfältige verschiedene Angebote. Für Schüler gerade auch in der Grundschule eignet sich etwa die „ANTON-Lernplattform“ (www.anton-app.de).

Für Berufstätige bietet beispielsweise die vom deutschstämmigen Informatiker Sebastian Thrun gegründete Internet-Universität Udacity komplette Kurse im Programmieren, in Künstlicher Intelligenz oder im Cloud-Computing an, die sich teils über Monate erstrecken – inklusive Prüfungen und Abschlusszertifikaten. Der an der Universität Stanford lehrende Informatiker Andrew Ng bietet ein ähnliches Programm mit der von ihm gegründeten Internet-Hochschule Coursera an. Mit Udacity wie Coursera abreiten teils namhafte Konzerne und Universitäten zusammen. „Die Lücke, die durch Corona entstanden ist, kann nur mit hinreichenden technischen Lösungen und didaktischen Konzepten für den medialen Fernunterricht gefüllt werden“, sagt David Meinhard vom Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln.

Auf einmal an der Spitze der App-Charts

Ein Blick in die App-Charts offenbart, wie wichtig E-Learning schon geworden ist in diesen Zeiten wird. Plötzlich werden dort Apps an die Spitze der deutschlandweiten Ranglisten gespült, die sonst nicht mal die Top 100 der meisten Downloads erreichen. Eine dieser Apps nennt sich Study Smarter. Sie bietet Lerninhalte für Kinder, Jugendliche und Studenten an.

Maurice Khudhir ist einer der vier Gründer des Münchner Start-ups und berichtet im Gespräch mit der F.A.Z. von einer „unfassbaren Vervielfachung“ der Zugriffe auf die Plattform. „Am Wochenende waren wir die Top 1 in den deutschen Charts.“ Keine andere App wurde demnach häufiger heruntergeladen als die des Münchner Start-ups, das Anfang 2018 gegründet wurde und laut Khudhir gerade einmal 30 Angestellte hat.