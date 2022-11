Elon Musk : Für Twitter steht alles auf dem Spiel

Die erste Mitteilung, die Elon Musk am Donnerstag an seine neuen Angestellten richtete, ließ nicht viel Raum für Optimismus. „Ehrlich gesagt ist das wirtschaftliche Bild vor uns düster“, schrieb er in einer E-Mail an die verbliebenen Mitarbeiter des Kurznachrichtendienstes Twitter. Da hatte er schon die Hälfte der Belegschaft entlassen. „Besonders für ein Unternehmen wie unseres, das in einem herausfordernden Wirtschaftsklima so abhängig von Werbung ist.“

Alexander Wulfers Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Die Zukunft des Unternehmens selbst stehe auf dem Spiel: „Ohne signifikante Abonnementeinnahmen besteht eine gute Chance, dass Twitter den bevorstehenden wirtschaftlichen Abschwung nicht überleben wird.“

Kein Tech-Unternehmen hat in den vergangenen Wochen so viel Aufmerksamkeit bekommen wie Twitter – und das, obwohl auch bei der Konkurrenz einiges los war. Immerhin musste Meta-Chef Mark Zuckerberg gerade die Entlassung von 11.000 Mitarbeitern verkünden und eigene Fehler in der Unternehmensstrategie einräumen. Doch im Vergleich zu dem Spektakel auf und bei Twitter verblassen solche Nachrichten.

Erst entlassen, dann zurückgeholt

Erst wurden Mitarbeiter entlassen, dann einige von ihnen gebeten, doch zurückzukommen. Erst sollte die Verifizierung von Profilen in Zukunft 20 Dollar im Monat kosten, dann doch wieder nur 8. Dass damit der blaue Haken hinter dem Nutzernamen seine ursprüngliche Be­deutung verlöre, wie Kritiker schon im Voraus warnten, zeigte sich im Laufe der Woche: Massenhaft tauchten vermeintlich verifizierte Fake-Accounts von bekannten Persönlichkeiten und Unternehmen auf.

Inzwischen beobachten Medienberichten zufolge auch das deutsche Innenministerium und Außenministerium und die Regierung insgesamt genau, wie es mit Twitter weitergeht. So groß ist das Chaos jedenfalls, dass mancher Beobachter sich gerade fragt, ob er das Geschäftsgenie Elon Musk falsch ein­geschätzt hat.

Mit einem Unternehmen kurz vor der Pleite zu stehen, das ist für Musk allerdings keine neue Erfahrung. Der Erfolg von Tesla und SpaceX in der jüngeren Vergangenheit lässt in Vergessenheit geraten, dass der Erfolg von beiden einst auf der Kippe stand. Auf dem Digitalfestival „South by Southwest“ erzählte Musk vor einigen Jahren davon, wie er im Jahr 2008 um die Zukunft seiner Unternehmen bangte. Musk stand vor der Wahl, sein verbliebenes Vermögen entweder in Tesla oder Space X zu stecken und die andere Firma zu opfern – oder das Geld aufzuteilen und zu riskieren, dass am Ende beide bankrott gehen.

Er entschied sich für die Aufteilung. Zusätzlich musste er sich noch Geld von Freunden leihen, um Tesla zu retten, und sicherte erst im letzten Moment, am Heiligabend, die weitere Finanzierung des Autoherstellers. Danach begann eine bemerkenswerte Erfolgsgeschichte, die Musk zum reichsten Mann der Welt machte.

Twitters Probleme haben nicht erst mit Musk begonnen

Ob es ihm auch dieses Mal gelingen wird, ein Unternehmen vom Rand der Insolvenz zum Erfolg zu führen? Klar ist: Twitters Probleme haben nicht mit Musk begonnen. Anders als Konkurrenten wie Instagram oder Youtube ist es der Plattform bis heute nicht gelungen, ein profitables Werbegeschäft aufzubauen. Auf Twitter tummeln sich eher wenige konsumfreundliche Influencer und dafür umso mehr streitlustige Journalisten, Politiker – und eine erhebliche Zahl an Verschwörungstheoretikern und anderen Extremisten. So ist Twitter zwar zum vielleicht einflussreichsten sozialen Me­dium geworden, Geld verdienen lässt sich damit aber bisher nicht.

Das hat auch Musk erkannt, weshalb er stärker auf Abo-Erlöse setzen will. Bisher deutet aber wenig darauf hin, dass der Führungswechsel geholfen hat. Dass Musk das Unternehmen zu einem Kaufpreis von 44 Milliarden Dollar von der Börse genommen hat, macht es nicht einfacher. Wie die „New York Times“ berichtete, wird Twitter in Zukunft eine Milliarde Dollar im Jahr für Zinszahlungen aufwenden müssen, bisher waren es nur 50 Millionen Dollar. Gleichzeitig hat Musk selbst eingeräumt, dass die Einnahmen „massiv“ eingebrochen seien, weil sich Werbekunden seit der Übernahme von der Plattform abgewendet haben.

Die Suche nach neuen Einnahmequellen geht also weiter. In einem Gespräch mit Mitarbeitern, aus dem das amerikanische Tech-Magazin „The Verge“ zitiert, erklärte Musk, Twitter zu einer Bezahlplattform umbauen zu wollen. Das ginge in eine ähnliche Richtung wie seine Ankündigung im Oktober, der Twitterkauf sei ein erster Schritt zum Aufbau einer „Alles-App“, vergleichbar mit der chinesischen Plattform Wechat.

Wenn ihm das gelingt, könnten ihm die vergraulten Werbekunden ebenso egal sein wie der Abschied von Twitter als Marktplatz der Ideen für Kreative und Intellektuelle. So oder so wäre die Plattform dann nicht mehr wiederzuerkennen. Doch bis dahin ist der Weg noch lang.