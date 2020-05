Für Bundesbehörden verboten : Datenschützer warnt vor Whatsapp

Aktualisiert am

Der Bundesdatenschutzbeauftrage, Ulrich Kelber, hat klargestellt, dass keine Bundesbehörde den zu Facebook gehörenden Messenger Whatsapp zur Kommunikation benutzen darf. „Aus gegebenem Anlass möchte ich darauf hinweisen, dass der Einsatz von Whatsapp für eine Bundesbehörde ausgeschlossen ist“, heißt es in einem Schreiben Kelbers an alle Bundesministerien und -behörden, über welches das „Handelsblatt“ am Sonntag berichtete. Anlass seien einzelne ihm vorliegende Beschwerden über die Nutzung von Whatsapp durch Bundesbehörden.

Die Kommunikation über Whatsapp ist von Ende zu Ende verschlüsselt, das heißt, Facebook kann die Inhalte der Nachrichten nicht lesen, sie werden auf dem sendenden Handy ver- und erst auf dem empfangenden wieder entschlüsselt. Als problematisch sieht Kelber aber die sogenannten Metadaten einer Nachricht. Das sind Daten wie Nachrichtendatum- und Uhrzeit, Standorte und Identitäten von Sender und Empfänger sowie Informationen über die genutzten Smartphones. Diese entstehen neben dem eigentlichen Nachrichteninhalt automatisch und sind nicht verschlüsselt, sodass sie gelesen und gesammelt werden können.

Whatsapp lässt die Frage offen

„Allein durch die Versendung von Nachrichten werden jedes Mal Metadaten an WhatsApp geliefert“, schreibt Kelber. Es sei davon auszugehen, dass diese dann unmittelbar an Facebook weitergegeben würden. Allein aus der Tatsache, dass zum Beispiel ein Bürger mit einer Bundesbehörde kommuniziert habe, sowie aus der Häufigkeit von Nachrichten ließen sich Rückschlüsse ziehen. „Diese tragen, wenn auch nur als kleiner Mosaikstein, zur verstärkten Profilbildung bei.“

Ein Sprecher von Whatsapp wies die Vorwürfe gegenüber dem „Handelsblatt“ als falsch zurück – ließ jedoch offen, ob der Dienst tatsächlich, wie von Kelber gemutmaßt, die Metadaten von Nachrichten seinem Mutterkonzern zur Verfügung stelle. WhatsApp gebe keine „Benutzerdaten“ an Facebook weiter, um etwa zielgruppengenauere Werbung auf Facebook zu ermöglichen, hieß es dem Bericht zufolge lediglich von dort. Ansonsten nur das Übliche: „WhatsApp kann keine Nachrichten lesen, da diese standardmäßig durchgehend verschlüsselt sind.“

Kelber räumte ein, dass durch die Corona-Krise ein erhöhtes Kommunikationsbedürfnis gebe, gerade gegenüber Bürgern. Auch führe die Krise zu veränderten Kommunikationswegen. Dennoch dürfe auch diesen Zeiten der Datenschutz nicht vernachlässigt werden. Wenn auf Whatsapp zurückgegriffen werde, zeige das nur, dass die Behörden es bislang versäumt hätten, einen datenschutzfreundlichen Dienst zu etablieren.