Für Kartendienst : Apple knipst aus Rucksäcken

Aktualisiert am

So ähnlich, nur aus einem Rucksack heraus: Eins von Apples Kameras-Autos fotografiert eine Straße im amerikanischen Santa Clara. Bild: dpa

In Berlin, München, Hamburg und dem Umfeld dieser Großstädte könnten bald Apple-Mitarbeiter mit Kamera-Rucksäcken auffallen. Mit ihren Aufnahmen will der Technologiekonzern seinen auf iPhones und Mac-Computern vorin­stallierten Kartendienst Apple Maps verbessern, wie das Unternehmen mitteilte. Apples Karten bieten inzwischen unter dem Namen „Look Around“ eine ähnliche Funktion an, wie Google Maps sie als „Street View“ eingeführt hat: Man kann sich virtuell Straßen entlangbewegen und sie sich auf Fotos anschauen.

Fotografieren tun die Fußgänger an für Kamera-Autos nicht zugänglichen Orten. Die Nachrichtenagentur dpa berichtete, es handele sich um „ein paar Dutzend“ Personen, die etwa in Fußgängerzonen, Parks und Bahnhöfen unterwegs sein sollen. Die Aufnahmen sollten am 26. Juli beginnen und voraussichtlich bis Ende September andauern.

Apples Mitteilung zufolge begannen zudem schon im Frühjahr Fahrten mit Kamera-Autos, um den Kartendienst zu bebildern. Solche Autos hatte Apple schon vor zwei Jahren das erste Mal nach Deutschland gebracht. Die Rucksäcke sind ähnlich wie die Wagen mit mehreren Kameras und einem Laserradar ausgestattet, das die Umgebung auch bei schlechten Sichtverhältnissen abtasten kann. Wie schon bei den Bildern der Kamera-Autos werden Gesichter und Autokennzeichen standardmäßig unkenntlich gemacht, teilte Apple mit. Anwohner können beantragen, ihr Haus in den Aufnahmen zu verpixeln. Die Mitteilung von Apple zeigt, wo die Rucksack-Fotografen unterwegs sind.

Berlin, Hamburg und München seien für den Start unter anderem ausgesucht worden, da sie als gute Städte erschienen, um die Technik zu testen, hieß es. Außerdem gebe es dort Stellen, an denen es schwer sei, auf anderem Wege Bilder in hoher Auflösung für den Kartendienst zu machen. Es sei aber nicht geplant, Fußgängerbereiche dieser Städte flächendeckend abzulichten. Man werde sich stattdessen auf wichtige Orte konzentrieren.

Mehr zum Thema 1/

Google verwendet bei Aufnahmen zur Verbesserung seiner Kartendienste ebenfalls Kamera-Rucksäcke – aber auch große Dreiräder. Der Konzern ist bis Oktober ebenfalls in allen deutschen Bundesländern unterwegs, um aktuelle Fotos für Google Maps und „Street View“ zu machen. Auch er stellt eine Internetseite zur Verfügung, der zu entnehmen ist, wann wo fotografiert wird.