Fünf Jahre DSGVO : Die KI sprengt die Geburtstagsparty

Auch bei der Handynutzung fallen Daten an, die durch die DSGVO geschützt werden. Bild: Picture Alliance

Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) wirkt seit dem 25. Mai 2023 fünf Jahre. Sie hat sich etabliert und insofern bewährt, als sie den Datenschutz zum Markenkern des europäischen Wirtschaftsrechts gemacht hat. Wer zu wirtschaftlichen Zwecken Daten verarbeitet, kennt heute seine Pflichten und weiß, wie er sie umsetzen muss. Von der Datenverarbeitung Betroffene kennen ihre Rechte. Insbesondere die Transparenzpflichten und die wichtigen Vorschriften zur Datenschutz-Folgenabschätzung für hohe Risiken sind dazugekommen. Betroffene können nun Schadenersatz wegen Datenschutzverstößen vor Zivilgerichten geltend machen. Das und die Höhe der möglichen Bußgelder ist ebenfalls neu. Unabhängige Aufsichtsbehörden prüfen und beraten und haben zugleich Maß gehalten bei den Sanktionen, die ihnen zur Verfügung stehen.

Einheitlichere Entscheidungen der vielen Aufsichtsbehörden hierzulande wären wünschenswert, in Einzelfragen wie etwa beim Einsatz von Microsoft 365 haben sie nach Meinung vieler übersteuert – dennoch erledigen sie ihre Arbeit im Wesentlichen verlässlich. Das 1,2 Milliarden Euro hohe Bußgeld der irischen Aufsichtsbehörde gegen Meta, quasi pünktlich zum DSGVO-Jubiläum, betrifft den transatlantischen Datenverkehr von Facebook. Es kann sich aber massiv auf die gesamte Digitalwirtschaft auswirken – hier wird sich das neue Abkommen zwischen der EU und den USA bewähren müssen. Das Bußgeld in Irland ist auf Druck des Europäischen Datenschutzausschusses verhängt worden, was ein Fortschritt im Sinne einer einheitlichen europäischen Linie der Aufsichtsbehörden ist. Immerhin.