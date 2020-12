Aktualisiert am

Fristablauf in Amerika : Keine Einigung im Streit um Tiktok

Die amerikanische Regierung und die Videoplattform Tiktok haben sich am Freitagabend wenige Stunden vor dem Ablauf einer Frist nicht über die Zukunft der App in den Vereinigten Staaten einigen können. Wie es aus informierten Kreisen hieß, sollen die Gespräche aber weitergehen. Die rund 100 Millionen amerikanischen Nutzer sollen demnach die Kurzvideo-Plattform des chinesischen Konzerns Bytedance in den Vereinigten Staaten zunächst weiter verwenden können.

Bytedance hatte bis Freitag um Mitternacht Zeit, einen Verkauf des Amerika-Zweigs von Tiktok an ein Unternehmen aus den Vereinigten Staaten in die Wege zu leiten. Das Komitee für Ausländische Investitionen hatte eine entsprechende Frist mehrmals verlängert – zuletzt bis zum 4. Dezember. Weder Tiktok noch das Finanzministerium nahmen auf Anfrage zu dem Thema Stellung.

Spionage-Vorwürfe von Trump

Der scheidende Präsident Donald Trump wollte mit einer Verbotsverordnung Anfang August einen Verkauf des Amerika-Zweigs erreichen. Die Regierung begründete ihr Vorgehen damit, dass Tiktok eine Gefahr für die „nationale Sicherheit“ darstelle. Trump verdächtigt Bytedance, Tiktok für Spionage zu nutzen und Nutzerdaten an die chinesische Regierung weiterzuleiten. Das Unternehmen bestreitet dies.

Bei Tiktok können Nutzer bis zu 60 Sekunden lange Videos erstellen. Mit Hilfe von künstlicher Intelligenz ermittelt die vor allem bei jungen Leuten populäre App Vorlieben der Nutzer und schlägt ihnen immer weitere Videos vor.