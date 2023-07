Marktwirtschaft hat einen schweren Stand. Ob Bankenrettung, Protektionismus, Subventionen oder Corona-Hilfen: Der Eindruck verstärkt sich, dass Märkte versagen und es letztlich der Staat richten muss. Da wundert es nicht, dass Politik Beifall bekommt, wenn wie in der aktuellen politischen Diskussion davon die Rede ist, das Gesundheitswesen gleich ganz zu „entökonomisieren“. Dabei brauchen wir gerade das Gegenteil. Mehr Markt und marktwirtschaftliche Prinzipien! Und eine kluge Industriepolitik für die Gesundheitswirtschaft. Ja, richtig gelesen: eine Industriepolitik.

Die Gesundheitswirtschaft ist in Deutschland ein wichtiger Wirtschaftszweig. Ihr Anteil an der Bruttowertschöpfung liegt bei rund 20 Prozent. Die Branche beschäftigt knapp sechs Millionen Menschen. 10 Prozent aller Exporte in Deutschland kommen aus der Gesundheitsindustrie. Einen Markt dieser Größe zu „entökonomisieren“ ist weder bezahlbar noch sinnvoll.

Denn die Branche bewegt sich angesichts steigender Weltbevölkerung und Lebenserwartung in einem äußerst relevanten Markt. Und Deutschland hat hier einiges zu bieten, man denke nur an unsere exzellent ausgebildeten Fachkräfte – in der dualen Berufsausbildung wie im Medizinstudium. Die Nase vorn haben in vielen Bereichen trotzdem andere Länder, und der Abstand droht leider größer zu werden.

Nur die Hygienefaktoren

Politische und ökonomische Rahmenbedingungen entscheiden darüber, ob und wo Innovation stattfindet. Oft denken wir zuerst an bessere Investitionsförderungen, niedrigere Arbeits- und Energiekosten, geringere Steuern und Abgaben, schnellere und einfachere administrativen Verfahren. Das sind wichtige Faktoren, keine Frage, und hier gibt es gerade in Deutschland noch viel zu tun. Nehmen wir nur die Bürokratie. Unternehmen müssen bei großen klinischen Studien in Deutschland bei bis zu 54 Ethikkommissionen und 17 Datenschutzbehörden Unterlagen einreichen. Diese Hürden sind ein entscheidender Grund, warum der Standort für diese Studien deutlich unattraktiver geworden ist.

Aber diese Faktoren sind, um es mit dem Wirtschaftspsychologen Frederick Herzberg zu sagen, nur die Hygienefaktoren. Wenn sie nicht erfüllt sind, gibt es keine systematische und kontinuierliche Innovation. Aber wenn sie erfüllt sind, dann reicht das nicht aus. Um eine Innovationskultur zu schaffen, benötigen wir eine systematische, strategisch ausgerichtete Industriepolitik, die mit einem Fächer aufeinander abgestimmter Maßnahmen Wirtschaftsbereiche mit Innovationspotential unterstützt.

China etwa hat erkannt, dass eine florierende industrielle Gesundheitswirtschaft Wohlstand und Arbeitsplätze schafft. Das Land investiert Milliarden in den Aufbau einer eigenen industriellen Gesundheitswirtschaft. Nun ist Deutschland nicht China – und soll es auch nicht werden, aber was hierzulande fehlt, ist eine ganzheitliche Strategie für die Gesundheitswirtschaft, die wirtschafts-, wissenschafts-, handels- und steuerpolitische Maßnahmen ebenso umfasst wie gesundheitspolitische.

Zügigere Fortschritte in der Digitalisierung

Im Kern sehe ich drei Ziele. Erstens: mehr Technologieoffenheit und gezielte Förderung von Innovation. Deutschland, ja Europa insgesamt, hat hier eine große Tradition, verliert aber seit Jahrzehnten an Terrain gegenüber USA und Asien, vor allem, wenn es um gezielte Anwendung und Skalierung moderner Forschungserkenntnisse geht. Unsere Rolle bei den innovativen Megatrends, die die Welt verändern, ist seit Jahren rückläufig. Die technischen Revolutionen in der Informationstechnologie, in der Telekommunikation, in der industriellen Biotechnologie, in der Gen- und Molekulartechnologie, die Digitalisierung der Wirtschaft – allesamt Themen, bei denen insbesondere die gezielte Forschungsanwendung und Skalierung nicht von Europa aus getrieben wird.

Zweitens: zügigere Fortschritte in der Digitalisierung. Schon vor 20 Jahren haben wir über die elektronische Patientenakte gesprochen. Realität ist sie noch immer nicht – anders als in den USA oder Dänemark. Mit Initiativen wie in diesen Ländern können wir es für Patienten einfacher machen und ein nahtloses Gesundheitsökosystem entwickeln. Das spart wertvolle Zeit, die für das Wohl von Patienten eingesetzt werden kann.

Mehr zum Thema 1/

Drittens: ein strukturelles „De-Risking“ in der Handelspolitik. Durch weiteren Aufbau und Ausbau von Freihandelsvereinbarungen und technischen Harmonisierungsvereinbarungen kann ein Rahmen geschaffen werden, um die Risiken geopolitischer Spannungen und staatlichen Protektionismus für Unternehmen zu reduzieren. Nationale Strategien reichen nicht aus, wir brauchen auch eine europäische Industriepolitik. Es ist wichtig, dass jedes europäische Land nicht nur an die eigene Wirtschaft denkt und diese fördert, sondern dass Europa als Ganzes ebenfalls Strategien entwickelt. Diese Einigkeit brauchen wir, um in der Konkurrenz mit Indien, China und der größten Wirtschaftsmacht USA zu bestehen.

Als Gesundheitswirtschaft ist es unser Ziel, Patienten in hoher Qualität zu behandeln. Nur wenn wir dies leisten, sind wir wirtschaftlich erfolgreich. Und nur wirtschaftlicher Erfolg ermöglicht Investitionen in noch bessere Medizin. Dieses wirtschaftliche Prinzip gilt gerade in der Gesundheitsindustrie ganz besonders. Statt einer Entökonomisierung brauchen wir Anreize, Ideen und Mut. Nur so können wir unser Gesundheitssystem auf die Herausforderungen der kommenden Jahrzehnte einstellen. Gesundheit geht jeden an. Deshalb sollten wir die Debatte auch realistisch, ehrlich und wirtschaftlich führen. Mit Qualität als Maßstab, mit ökonomischen Anreizen und mit einer klugen Industriepolitik.

Michael Sen ist Vorstandsvorsitzender des Medizintechnik- und Gesundheitskonzerns Fresenius.