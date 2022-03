Fast 2 Milliarden Euro Umsatz : Deutscher Musikmarkt wächst um 10 Prozent

Aktualisiert am

Zum ersten Mal seit 30 Jahren legt der deutsche Markt für Musikaufnahmen wieder prozentual zweistellig zu. Das liegt vor allem am Streaming. Auch Vinyl wächst weiter stark, doch knappe Kapazitäten und hohe Preise trüben das Bild.

Der deutsche Markt für Musikaufnahmen hat 2021 im Vergleich zum Vorjahr um 10 Prozent zugelegt. „Das ist ein Meilenstein“, sagte Florian Drücke, der Vorsitzende des Bundesverbands Musikindustrie (BVMI), im Gespräch mit der F.A.Z. Zum ersten Mal seit 30 Jahren stehe ein prozentual zweistelliges Plus zu Buche. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr mit Musikaufnahmen 1,96 Milliarden Euro umgesetzt. „Alleine das Streaming steht nun für mehr als zwei Drittel des Gesamtumsatzes“, so Drücke weiter, „doch nicht zuletzt das Beispiel USA, wo der Streaming-Anteil bei mehr als 80 Prozent liegt, zeigt, es besteht noch Luft nach oben.“

2020 war der Markt um 9 Prozent gewachsen. Im Jahresvergleich gilt es freilich zu beachten, dass der Verkauf physischer Tonträger im ersten Halbjahr 2020 durch Ladenschließungen und die zeitweisen Einschränkungen beim Online-Versand belastet war.

Der BVMI repräsentiert nach eigenen Angaben rund 200 Musikunternehmen, die zusammen mehr als 80 Prozent des deutschen Marktes abdecken – darunter allen voran die drei sogenannten Majors Universal, Sony und Warner Music.

„Die CD bleibt ein wichtiges Format“

Der Digitalanteil liegt dem Verband zufolge nunmehr bei 76,4 Prozent. Hiervon stehen die Einnahmen über die gängigen Streamingdienste für 68,3 Prozent (plus 18,6 Prozent nach 24,6 Prozent in 2020), Downloads tragen noch 3 Prozent zum Gesamtumsatz bei, der Bereich „Digital Sonstiges“ 5,1 Prozent. Unter diesen Posten fallen die Einnahmen über Plattformen wie Facebook, Tiktok, Roblox oder Peloton und dem Video-Streaming – allen voran über Youtube.

Der Umsatz mit CDs sinkt seit Jahren und stand 2021 noch für Marktanteil von 16,3 Prozent (minus 16,7 Prozent). Weiter im Aufwind befindet sich dagegen der Vinyl-Absatz. Der Umsatz mit Schallplatten kommt auf 6 Prozent am Gesamtmarkt (plus 20,1 Prozent). Insgesamt wurde mit physischen Tonträgern ein Umsatz von 463 Millionen Euro erzielt (minus 9,1 Prozent), die Einnahmen aus dem Digitalen beliefen sich auf 1,502 Milliarden Euro (plus 17,7 Prozent).

„Die CD verliert weiterhin an Relevanz, aber sie bleibt in Deutschland ein wichtiges Format“, resümiert Florian Drücke. „Mit dem Wachstumstreiber Streaming und dem – wenngleich auf vergleichsweise überschaubarem Niveau – ebenfalls stark wachsenden Vinyl-Segment haben wir ein gutes Angebotsportfolio. Dazu bieten sich den Labels auch immer mehr Möglichkeiten durch Partnerschaften und entsprechende Lizenzierung von neuen musikalischen Nutzungs- und Erlebniswelten wie beispielsweise Peloton, Tiktok oder Roblox.“

Vinyl wächst, Situation aber weiter schwierig

Ein beliebtes Thema in der Industrie sind die sogenannten „Super-Fans“, also Musikliebhaber, die nicht nur streamen und gelegentlich CDs kaufen, sondern sich auch für kostspieligere Fanartikel interessieren. Boxen mit CD oder Schallplatte als Basis und diversen Beigaben werden entsprechend zu vielen Veröffentlichungen angeboten. Gerade limitierte und besonders gestaltete Vinyl-Versionen sind sehr gefragt. Viele Vinylfans hätten auch ein Streaming-Abo, sagt Drücke. „Die Schallplatte ist daher nicht nur als Tonträger relevant, sondern auch als begehrter Fan-Artikel und als solcher eine große Chance gerade für kleinere Künstlerinnen und Künstler“.

Neben den allgegenwärtigen Kostensteigerungen für Rohstoffe oder Energie seien aktuell natürlich die Produktionsengpässe und gerade das Fehlen von kurzfristigeren Slots für einige ein Problem, so Drücke. Die Nachfrage nach Pressungen übersteigt derzeit deutlich die Kapazitäten der Presswerke, gerade für kleinere Labels ist die Situation mitunter enorm problematisch.

Bei deutschen Indie-Labels mache das physische Geschäft oft noch rund 50 Prozent des Umsatzes aus, hatte Jörg Heidemann, der Geschäftsführer des „Verbands unabhängiger Musikunternehmer*innen“ (VUT) kürzlich der F.A.Z gesagt. Dass die Riesen der Branche ebenfalls den Run auf Vinyl nutzen wollen, könne man diesen nicht vorwerfen: „Alle Labels – ob große oder kleine – wissen, dass sie für ihre Künstlerinnen und Künstler prozentual die meisten Einnahmen generieren, wenn sie physische Tonträger verkaufen, und die Majors arbeiten eben mit deutlich größerem Volumen.“ Mitunter gibt es Stimmen aus der Branche, denen zufolge größere Bestellungen von Majors priorisiert werden, wodurch kleine Auflagen von Indies hinten runterfallen.

Ein Eindruck in die momentane Lage gibt eine Preisliste eines Dienstleisters von Mitte Januar, die der F.A.Z. vorliegt und in der Kunden ein Aufpreis von 14 Prozent für Vinylproduktionen mitgeteilt wird. Als Begründung führt das Unternehmen Preiserhöhungen des Presswerks an. Zudem seien die aktuell für 2022 zugesagten Press-Kapazitäten für Vinylproduktionen komplett verplant.