Nach Absturz der Meta-Aktie : Wie groß Facebooks Tiktok-Problem wirklich ist

Facebooks Mutterkonzern Meta hatte eigentlich kein schlechtes Jahr. Jedenfalls kann bei weitem nicht jedes Unternehmen von sich behaupten, seinen Umsatz in einem Jahr um 37 Prozent gesteigert zu haben. Die sozialen Netzwerke Facebook und Instagram sowie der Messenger Whatsapp erwirtschafteten knapp 118 Milliarden Dollar, nach 86 Milliarden im Vorjahr. Gut 29 Milliarden Dollar davon bleiben als Gewinn.

Trotzdem ist Metas Aktienkurs nach Bekanntgabe der Geschäftszahlen für das vergangenen Jahr förmlich abgestürzt – ein Minus von 22 Prozent stand auf den Tickern im nachbörslichen Handel. Das hat vor allem mit einem Namen zu tun: Tiktok. Das Netzwerk mit den populären Kurzvideos setzt dem Facebook-Konzern zu – so sehr, dass Mark Zuckerberg die chinesische App zum Hauptkonkurrenten adelt: „Wir stehen mit Tiktok vor einem Konkurrenten, der wesentlich größer ist, deshalb wird es eine Weile dauern, bis wir dort den Rückstand aufgeholt haben“, sagte er vor Analysten. „Dort“, das ist das Segment der Kurzvideos, die Tiktok quasi erfunden hat, und denen Facebook die hauseigene Konkurrenz „Reels“ entgegensetzt.

Der Wettstreit bei den Kurzvideos ist deshalb so entscheidend, weil Tiktok Facebook an einer Stelle zusetzt, die Zuckerberg selbst als entscheidend einschätzt. „Es gibt diesen langfristigen Trend“, sagt der Facebook-Chef: „Anfang der 2000er-Jahre war Text die wichtigste Art und Weise, Inhalte online zu teilen und zu konsumieren. Dann bekamen wir Kameras auf unseren Handys und Fotos wurden zur Hauptsache. Und jetzt, wo die Mobilfunknetze wirklich gut werden, wird das Video zum wichtigsten Medium, es ist viel natürlicher und ansprechender.“

Im Medium Video ist Facebook zwar vertreten – auf allen Plattformen des Konzerns kann man Videos posten und ansehen –, aber es ist eben nicht das Medium, was mit dem Nutzer die Facebook-Plattformen hauptsächlich assoziieren. Das sind Tiktok oder die Google-Konkurrenz Youtube. Diese gerät in der Auseinandersetzung zwischen Facebook und der chinesischen App gerne aus dem Blick, obwohl man sie eigentlich als Marktführer bezeichnen kann: Im Januar 2022 verbrachten Nutzer am Handy jeden Monat durchschnittlich 23,7 Stunden auf Youtube, während sie auf Facebook und Tiktok gleichauf nur 19,6 Stunden verbrachten. Allerdings ist Facebook natürlich nicht die einzige Plattform des Meta-Konzerns, Whatsapp (18,6 Stunden im Monat), Instagram (11,2 Stunden) und der Facebook-Messenger (3 Stunden) müssen in die Rechnung mit eingehen. Das Marktforschungsportal App Annie hat diese Daten auf Basis aller Android-Nutzer weltweit erhoben.

In der Auseinandersetzung zwischen Facebook und Tiktok sprechen vor allem die Wachstumsraten für die chinesische Plattform. Seit Anfang 2018 hat Tiktok seine Nutzerzahl versiebzehnfacht, bis zur magischen Marke von einer Milliarde Nutzer, die mindestens einmal im Monat aktiv sind. Diese erreichte das Netzwerk im vergangenen Herbst. Facebook kann – zumindest bei seinem Stammnetzwerk – im selben Zeitraum lediglich ein Wachstum um gut ein Drittel (37 Prozent) vorweisen.

Auch die Umsatzentwicklung geht deutlich auseinander: Tiktoks Muttergesellschaft Bytedance konnte ihre Erlöse zum vergangenen Jahr um 70 Prozent steigern (auf 58 Milliarden Dollar), Meta seine nur um die eingangs erwähnten 37 Prozent. Zudem tummeln sich auf Tiktok wesentlich mehr jüngere Nutzer: Die deutsche JIM-Studie („Jugend, Information, Medien“) des Forschungsverbunds Südwest resümierte jüngst, dass sich 2020 fast jeder zweite deutsche Jugendliche zwischen 12 und 19 Jahren mehrfach in der Woche Kurzvideos auf Tiktok ansah. Die Plattform kann also damit punkten, dass sich bei ihr die nächste Generation trifft.

Dabei muss man allerdings im Kopf behalten, dass Tiktok noch immer wesentlich kleiner ist als Facebook. Das gilt nicht nur beim Umsatz (58 Milliarden Dollar vs. 118 Milliarden), sondern auch mit Blick auf die Nutzerzahlen: Auf allen Plattformen des Meta-Konzerns griffen zuletzt 3,59 Milliarden Menschen mindestens einmal im Monat zu – bei Tiktok waren es lediglich die erwähnte eine Milliarde monatlich aktiver Nutzer. Wenn Zuckerberg also sagt, Tiktok sei „wesentlich größer“, dann gilt das ausschließlich für den Videobereich.

Zuckerberg wähnt außerdem noch ein Ass in seinem Ärmel. Denn seiner Ansicht nach hört die Entwicklung der populären Inhalte nicht bei Videos auf. „Ich glaube, dass ein noch immersiveres Format rund um Virtual und Augmented Reality der nächste Schritt nach dem Video sein wird“, sagte er in der Analystenkonferenz. „Das ist der Grund, warum wir dort so stark investiert sind.“

Damit spielt er auf das „Metaverse“ an, das Facebook kommen sieht und das den Konzern jüngst sogar dazu veranlasste, seinen Namen zu ändern. Zuckerbergs Vorstellung ist, dass eine VR- oder AR-Brille der primäre Zugang zum Internet werden und damit an die Stelle von Smartphones treten könnte. Sollte sich die Technologie tatsächlich in dieser Form durchsetzen, wäre der Meta-Konzern mit Oculus, seinem Hersteller von VR-Technologie, gut positioniert. Doch auch wenn diese Entwicklung nicht ganz so eintreten sollte oder noch ein wenig auf sich warten lässt: Abschreiben sollte man Facebook noch lange nicht.