Aktualisiert am

Apples Geschäftsmodell ist in Gefahr

Verfahren von EU-Kommission : Apples Geschäftsmodell ist in Gefahr

Der amerikanische Elektronikkonzern Apple verfälscht mit seinem App-Store den Wettbewerb auf dem Markt für Musikstreaming-Dienste und benachteiligt andere Anbieter. Zu diesem vorläufigen Urteil kommt die EU-Kommission.

Werner Mussler (wmu.), Wirtschaft Folgen Ich folge

Die Brüsseler Wettbewerbsbehörde hat aus diesem Grund das laufende Kartellverfahren gegen Apple verschärft und dem Konzern am Freitag die sogenannten Beschwerdepunkte („Statement of Objections“) zugeleitet. Das ist der letzte Schritt vor der möglichen Verhängung von Kartellbußen und Auflagen. Die Auflagen können bis zum Verbot des bisherigen Geschäftsmodells gehen.

Der App-Store ist für Apple von überragender Bedeutung. Er dürfte der größte Umsatzbringer des Konzerns in seiner immer wichtigeren Dienstleistungssparte sein.

Die Kommission hatte das Verfahren im Juni 2020 eingeleitet. Es geht auf eine Beschwerde des schwedischen Streamingdienst-Marktführers Spotify zurück. Apple hat mit Apple Music selbst einen Musik-Streamingdienst im Angebot und bietet mit seinem App-Store gleichzeitig eine Plattform für die Verbreitung von Spotify an. Apple sei so Spieler und Schiedsrichter zugleich und diktiere den anderen Herstellern die Konditionen, hatte Spotify beklagt. Damit missbrauche der Konzern seine marktbeherrschende Stellung.

„Apple verfälscht den Wettbewerb“

Die EU-Kommission schließt sich dieser Deutung nun an. Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager sagte am Freitag, der Konzern beherrsche einerseits den Markt für die Verteilung von Musikstreaming-Apps und sei insofern „Torwächter“ („Gatekeeper“). Zugleich sei Apple mit seinem eigenen Dienst Apple Music Konkurrent. „Apple setzt sehr strikte Regeln für die Anbieter im App Store durch, die diese benachteiligt. Dadurch haben Nachfrager preiswerterer Streaming-Dienste klare Nachteile. Apple verfälscht so den Wettbewerb”, sagte Vestager. Spotify nannte die Erklärung von Vestager einen „entscheidenden Schritt, um Apple für sein wettbewerbsfeindliches Verhalten zur Verantwortung zu ziehen”. Von Apple selbst hieß es dagegen: “Die Argumentation der Kommission zugunsten von Spotify ist das Gegenteil von fairem Wettbewerb.“

Die Brüsseler Behörde beanstandet unter anderem, dass die Verkäufe von Abos in den Apps über Apples Bezahlplattform abgewickelt werden müssen. Dabei behält der Konzern 30 oder 15 Prozent der Einnahmen ein. Dies könnte die EU-Kommission in einem letzten Schritt verbieten oder zumindest eine Änderung dieses Geschäftsmodells verlangen. Möglich ist ferner eine hohe Geldbuße.

Mehr zum Thema 1/

Apple nimmt seit dem Start der Download-Plattform 2008 grundsätzlich eine Abgabe von 30 Prozent auf Einnahmen mit digitalen Artikeln oder Dienstleistungen wie Abos. Bei länger als ein Jahr laufenden Abos sinkt die Kommission auf 15 Prozent. Seit Kurzem gilt dieser niedrigere Satz auch für Entwickler, die weniger als eine Million Dollar pro Jahr einnehmen.

Noch ein zweiter Wettbewerbsverstoß

Die Kommission kam zu dem Schluss, dass die meisten Streaming-Anbieter die Gebühr an ihre Kunden mit höheren Preisen weiterreichten. Spotify etwa bot eine Zeit lang seine Abos in der iPhone-App für 12,99 statt 9,99 Euro pro Monat an. Schon vor einigen Jahren ging der Dienst aber dazu über, stattdessen iPhone-Kunden das Abonnement über eine Website zu verkaufen, um der Gebühr zu entgehen. Auch der Videostreaming-Dienst Netflix geht diesen Weg.

Bei diesem Modell kommt der zweite Wettbewerbsverstoß aus Sicht der Kommission zum Tragen: Die Anbieter dürften nicht direkt in der App einen Link zu der Website einbauen, auf der man die Abos an Apple vorbei kaufen kann. Apple kontert, es würde zum Beispiel auch kein Elektronik-Markt Werbung eines Konkurrenten neben den eigenen Preisschildern zulassen. Der iPhone-Konzern verweist auch darauf, dass Spotify seit dem Ausstieg aus In-App-Käufen 2016 mehr als 100 Millionen Abo-Kunden gewonnen habe. Außerdem gebe Spotify die Senkung der Gebühr von 30 auf 15 Prozent nicht an die Kunden weiter.

Dass Vestager den Begriff „Gatekeeper“ verwendet, ist kein Zufall. Apple ist einer der marktbeherrschenden Digitalkonzerne, welche die EU-Kommission künftig als „Gatekeeper“ jenseits von traditionellen Kartellverfahren anders als bisher regulieren will. Der von ihr im Dezember vorgelegte Vorschlag für einen „Digital Markets Act“ sieht vor, dass bestimmte Verhaltensweisen der „Gatekeeper“ von vornherein verboten sein sollen, wenn sie als wettbewerbsbeschränkend eingestuft werden. Der Vorschlag zielt auch auf Apples Wettbewerbsbeschränkungen im App Store.

Nach dem Gesetzesvorschlag müsste Apple Anbietern erlauben, Abonnements und auch In-App-Käufe außerhalb des App Store zu bewerben. Aus Sicht der EU-Behörde hätte das neue Gesetz den Vorteil, dass sie gegen Wettbewerbsverstöße viel schneller intervenieren kann als in Kartellverfahren. Diese dauern oft so lange, dass der Wettbewerbsverstoß den Marktbeherrschern unwiederbringliche Vorteile verschafft hat. Die von ihr jetzt im Kartellverfahren beanstandeten Verhaltensweisen könnte die EU-Kommission künftig vorab verbieten.