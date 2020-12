Amazons Technikchef : „Es geht nicht darum, Verschlüsselungen zu knacken“

Herr Vogels, wie werden Quantencomputer die Welt verändern?

Dafür bräuchte ich eine Kristallkugel. Aber ich kann sagen, dass wir im vergangenen Jahr, seitdem wir unser Quantencomputing-Angebot Amazon Braket auf den Markt gebracht haben, enormes Interesse daran gesehen haben, vor allem von größeren Unternehmen. Biowissenschaften, Pharma, Finanzdienstleister – sie alle beschäftigen sich damit und haben eine Ahnung, was Quantencomputing für sie tun könnte. Aber die Technologie befindet sich immer noch in der Erkundungsphase.

Quantencomputer stellen mit ihrer Rechenleistung alle bisherigen Rechner in den Schatten und sollen so auch Algorithmen knacken können, die heute zur Verschlüsselung von Daten genutzt werden. Werden wir also bald in einer Welt ohne Verschlüsselungen leben?