Alternativen zu Google-Apps : Huawei kooperiert jetzt mit Kartendienst Tomtom

Bauern-Proteste : Freitags gegen Auflagen, samstags für Agrarwende

Nach den Protesten von Landwirten gegen neue Naturschutz-Auflagen demonstrieren am Samstag Tausende in Berlin, um genau dafür Druck zu machen. Bei einer Bauern-Demo in Nürnberg wurden rechtsextreme Plakate gezeigt.