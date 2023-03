Die Diskussion um Sinn, Inhalt und Aussagekraft von Prüfungen ist ein ständiger Begleiter in der Bildungsdebatte. Neue Künstliche Intelligenzen (KI) wie das Textsynthesesystem ChatGPT stellen nun die Art und Weise, wie wir Prüfungen durchführen, grundsätzlich infrage: Wenn eine Maschine Prüfungen bestehen oder wesentliche Teile einer richtigen Antwort liefern kann, sind diese Prüfungen dann überhaupt noch zeitgemäß und angemessen? Auch wenn sich die öffentliche Diskussion derzeit eher um das Problem des Missbrauchs dreht, scheint uns die Frage nach dem Wesen von Prüfungen insgesamt entscheidender zu sein. Wir finden, dass dies eine sehr willkommene Frage ist, da sie ChatGPT die Rolle eines Katalysators zuweist. ChatGPT ist eher Chance als Problem – und die Zeit drängt.

Wir nehmen eine manchmal undifferenzierte, manchmal panische Diskussion wahr, in der Verantwortlichkeiten zwischen den Beteiligten hin- und hergeschoben werden. Wir regen – zunächst auf den tertiären Bereich fokussiert – an, jetzt einen Prozess zu starten, in dem insbesondere Hochschulen, Fakultätentage, Berufsverbände und auch Ministerien die einmalige Chance nutzen, Prüfungen an die Erfordernisse des dritten Jahrtausends anzupassen. ChatGPT ist in der Welt und wird mit dem neuen zugrunde liegenden Modell GPT-4, das die amerikanische Unternehmung Open AI gerade veröffentlicht hat und das auch andere Eingaben als Text verarbeiten kann, im­mer beeindruckender. Es liegt an uns, die Technologie sinnvoll zu nutzen und den lange erhofften Paradigmenwechsel im Prüfungswesen herbeizuführen.