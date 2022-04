43-Milliarden-Angebot : Musk: Twitter-Übernahme könnte auch scheitern

Elon Musk nimmt vergangenen Dezember in Berlin an einer Veranstaltung teil. Bild: Reuters/Hannibal Hanschke

Twitter will sich nicht von dem Kaufangebot Elons Musks „als Geisel halten“ lassen. Dies haben CEO Parag Agrawal am Donnerstag (Ortszeit) vor Mitarbeitern versichert, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person. Die Mitarbeiterversammlung wurde einberufen, nachdem bekannt wurde, dass Tesla-Chef Musk dem Kurznachrichtendienst eine rund 43 Milliarden Dollar schwere Übernahmeofferte gemacht hatte. Agrawal sagte, der Vorstand werde das Angebot weiterhin prüfen. Man werde im besten Interesse der Aktionäre handeln.

Der Starunternehmer räumte wenige Stunden nach Bekanntgabe seiner Pläne ein, er sei sich „nicht sicher“, ob ihm für die Twitter-Übernahme gelingen werde. Für den Fall, dass sein Angebot scheitere, habe er jedoch einen „Plan B“, sagte der 50 Jahre alte Multimilliardär bei der Konferenz „Ted2022" im westkanadischen Vancouver. Näher zu diesem „Plan B“ äußerte er sich nicht.

Feindliches Übernahmeangebot

High-Tech-Pionier Musk will Twitter nach seinem Einstieg als Großaktionär komplett übernehmen. Der Gründer des Elektroautobauers Tesla und reichste Mensch der Welt will alle verbleibenden Twitter-Aktien zu einem Stückpreis von 54,20 Dollar (49,69 Euro) kaufen und die Online-Plattform anschließend von der Börse nehmen. Twitter wird damit mit rund 43 Milliarden Dollar bewertet. Musks Versuch einer feindlichen Übernahme sorgte für gewaltiges Aufsehen.

Anfang vergangener Woche war bekannt geworden, dass Musk rund neun Prozent der Twitter-Aktien erworben hat und damit größter Anteilseigner des Onlinedienstes geworden ist. Kurz darauf erklärte Twitter, Musk werde in den Verwaltungsrat einziehen. Der aus Südafrika stammende Unternehmer machte dann aber einen Rückzieher.

In einer Pflichtmitteilung an die US-Börse vom Mittwoch schrieb Musk nun, ursprünglich habe er sich für einen Einstieg bei Twitter entschieden, weil er an das Potenzial des Unternehmens glaube, „eine Plattform für freie Meinungsäußerung auf der ganzen Welt“ zu sein. Seitdem er sich an Twitter beteiligt habe, sei er jedoch zu dem Schluss gekommen, dass sich „das Unternehmen in seiner aktuellen Form weder fortentwickeln noch seiner gesellschaftlichen Rolle gerecht“ werde.

„Twitter hat außergewöhnliches Potenzial“, schrieb Musk. „Ich werde es freisetzen.“ Später ergänzte der Unternehmer bei der Konferenz in Vancouver, es gebe ihm mit seinem Übernahmeplan für Twitter nicht darum, „Geld zu machen“.

Den Anteilseignern von Twitter bietet Musk mit 54,20 Dollar pro Aktie nach eigenen Angaben einen Aufschlag von 54 Prozent gegenüber dem Börsenschlusspreis am 28. Januar an, dem Tag, bevor er bei Twitter einstieg. „Dieses Angebot ist mein bestes und endgültiges Angebot“, erklärte Musk, der auch das Weltraumunternehmen SpaceX gegründet hat. Sollte es nicht angenommen werden, müsse er seine „Position als Anteilseigner überdenken“.

Twitter erklärte am Donnerstag, das „unverlangte und unverbindliche Angebot aufmerksam“ zu prüfen. Der Verwaltungsrat werde dann über das weitere Vorgehen „im besten Interesse des Unternehmens und der Aktionäre“ entscheiden.

Selbst sehr aktiv auf Twitter

Musk, mit 81,6 Millionen Followern selbst ein eifriger Nutzer des Onlinedienstes, ist schon lange als Kritiker von Twitter bekannt. Der laut dem Magazin „Forbes“ mit einem Vermögen von derzeit 267 Milliarden Dollar reichste Mensch der Welt hat der Plattform wiederholt vorgeworfen, die freie Meinungsäußerung einzuschränken.

Zuletzt sorgte der für Provokationen bekannte Musk für Aufsehen, als er seine Follower fragte, ob Twitter „stirbt“. Er verwies dabei darauf, dass viele Prominente mit Millionen von Followern wie der Sänger Justin Bieber sich nur vergleichsweise selten auf der Plattform zu Wort melden.

Musk hat nach seinem Einstieg als Großaktionär auch Änderungsvorschläge unterbreitet. So startete er auf seinem Profil eine Umfrage dazu, ob die Twitter-Nutzer eine Funktion wollten, um einen Tweet nach der Veröffentlichung zu korrigieren. Nachdem eine Mehrheit sich dafür ausgesprochen hatte, erklärte das Unternehmen, diese Funktion zu testen - betonte aber, dass es schon seit langem an einer solchen Möglichkeit arbeite und nicht erst durch Musk auf diese Idee gekommen sei.