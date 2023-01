Aktualisiert am

Elektronikmesse CES : Comeback in Las Vegas

Die Elektronikmesse CES in Las Vegas stand zwei Jahre im Schatten der Pandemie. Jetzt will sie sich standesgemäß zurückmelden. Doch kann sie an frühere Zeiten anknüpfen?

Die CES nimmt zum zweiten Mal Anlauf in Richtung eines standesgemäßen Comebacks nach dem Covid-Dämpfer. Die Elektronikmesse in Las Vegas ist üblicherweise eine Mammutveranstaltung und passte früher bestens zur allgemeinen Gigantomanie der für ihre Mega-Kasinos bekannten amerikanischen Wüstenstadt. Aber 2022 war die Atmosphäre ungewohnt beschaulich. Eigentlich sollte es nach pandemiebedingter Zwangspause ein großes Comeback geben, aber nur wenige Wochen vorher machte die sich rasant ausbreitende Omikron-Variante des Coronavirus diese Hoffnung zunichte.

Es kam zu einer Welle von Absagen. Eine Reihe prominenter Aussteller wie Google, Intel oder Mercedes-Benz beschlossen, der Messe fernzubleiben. Vielfach wurde gefordert, die CES ganz ausfallen zu lassen, aber die Organisatoren zogen die Veranstaltung durch, wenn auch um einen Tag kürzer als ursprünglich geplant. Und so fand eine arg dezimierte Messe statt, die man je nach Perspektive gespenstisch oder gemütlich finden konnte. Statt voller Messehallen und dichtem Gedränge in den Gängen wie sonst gab es überall leere Ausstellerflächen.

Vereinzelt wurde versucht, den Platz anderweitig zu füllen, zum Beispiel mit einem großen „Welcome To Fabulous Las Vegas“-Neonschild, das dazu einlud, Selfies zu machen. Die Bilanz für 2022 war bescheiden: Es kamen rund 45.000 Besucher, nur etwas mehr als ein Viertel so viele wie 2020, als es 171.000 waren. 2021 wurde die Messe in rein virtueller Form ausgetragen.

Apple bleibt der CES weiter fern

Der offizielle Start der CES 2023 ist am Donnerstag, aber schon in den Tagen vorher stellen viele Unternehmen Neuheiten auf Pressekonferenzen vor. Diesmal gab es keine Absagewelle, und die Veranstalter vom Branchenverband Consumer Technology Association (CTA) rechnen mit deutlich mehr Betrieb als im vergangenen Jahr.

Eine Rückkehr auf das Niveau vor der Pandemie erwarten sie aber noch immer bei Weitem nicht, was abermals grundsätzliche Fragen nach einem Bedeutungsverlust von Messen aufwerfen könnte. Es wurde ein Ziel von 100.000 Besuchern ausgegeben, was deutlich hinter 2020 und den noch stärkeren vorangegangenen Jahren liegen würde. Diesmal soll es rund 3000 Aussteller geben, vor zwei Jahren waren es mehr als 4400. Corona-Effekte werden noch immer zu spüren sein, wie im vergangenen Jahr sollen auch diesmal die Gänge in den Hallen breiter sein als früher. Es gibt aber allgemein weniger Re­striktionen, Impfungen und Masken sind nicht mehr Pflicht, sondern werden nur noch empfohlen.

Einige der prominentesten Unternehmen der amerikanischen Technologiebranche werden wieder in Las Vegas vertreten sein, darunter Microsoft , Google und Amazon , wohingegen Apple wie gewohnt fehlen wird. Auch diesmal wird sich ein großer Trend der vergangenen Jahre fortsetzen: Die CES wird mehr und mehr zu einer Automesse, für viele Hersteller ist sie zu einer Pflichtveranstaltung geworden. Fast alle deutschen Marken werden in diesem Jahr präsent sein. BMW und Volkswagen haben prominente Stände auf dem zentralen Platz vor dem Kongresszentrum.