Zahlreiche Prominente sind auf die Kryptobörse FTX reingefallen, haben für sie geworben und werden nun verklagt. Taylor Swift nicht, obwohl ihr 100 Millionen Dollar dafür geboten wurden. Was hat sie anders gemacht?

Zu sagen, Sam Bankman-Fried hatte sie alle, wäre doch etwas übertrieben. Doch der ehemalige Chef der Pleite-Kryptobörse FTX konnte mehr als ein Dutzend Prominente gewinnen, die für seinen digitalen Marktplatz für Digitalwährungen geworben haben. Darunter befinden sich der ehemalige NFL-Superstar Tom Brady, das Model Gisele Bündchen, der NBA-Spieler Stephen Curry, die Tennislegende Naomi Osaka und der Mitschöpfer der überaus beliebten Fernsehserie Seinfeld, Larry David. Sie alle wurden in einer Sammelklage, die im November 2022 in Miami eingereicht wurde, genannt.

In der Klage wird FTX und seinen bezahlten Markenbotschaftern vorgeworfen, aktiv am „Angebot und Verkauf von nicht registrierten Wertpapieren in Form von renditeträchtigen Konten“ beteiligt gewesen zu sein und Betrug begünstigt zu haben, „der darauf abzielt, unbedarfte Anleger aus dem ganzen Land auszunutzen, die mobile Apps nutzen, um ihre Investitionen zu tätigen“.