Die Bundesregierung hat sich in der Digitalpolitik viel vorgenommen, aber bisher wenig geliefert. Vor einem Jahr, konkret am 31. August, hat sich die rot-grün-gelbe Koalition eine Digitalstrategie gegeben: Zusammen mit den Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag summierte sich das auf 334 Maßnahmen, die fast alle Ministerien bis zum Jahr 2025 umsetzen müssen. An der Strategie selbst hatten Digital-Fachleute bisher nur wenig zu bemängeln: „Die Bundesregierung hat sich ein ambitioniertes Programm gegeben“, sagt Ralf Wintergerst, neuer Präsident des Digitalverbandes Bitkom, am Montag anerkennend. Eine erste Zwischenbilanz anlässlich des anstehenden Jahrestages fällt allerdings ernüchternd aus: „Mit der Umsetzung kommt sie jedoch nicht hinterher.“

Corinna Budras Wirtschaftskorrespondentin in Berlin. Folgen Ich folge

Konkret in Zahlen bedeutet das: Erst 11 Prozent der in der Digitalstrategie und im Koalitionsvertrag genannten Projekte sind abgeschlossen, also 38 der insgesamt 334 Vorhaben – dabei ist die Hälfte der Legislaturperiode schon um. Das hat das Bitkom-Analyse-Tool „Monitor Digitalpolitik“ ergeben, das der Verband am Montag vorstellte. Es ist unter der Internetseite des Bitkom abrufbar.