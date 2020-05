Raketenstart in Amerika : Der Weltraum, unendliche Weiten

Wenn vom Kennedy Space Center in Florida Raketen abheben, ist das ein Großereignis für die ganze Region. An der „Space Coast“, der Küste um das Raumfahrtzentrum, versammeln sich bisweilen mehrere hunderttausend Menschen, um während des Countdowns mitzufiebern.

So wäre es vermutlich auch an diesem Mittwoch gewesen, zumal ein historischer Raketenstart auf dem Programm steht: Zum ersten Mal seit dem Ende des Spaceshuttle-Programms im Jahr 2011 wollen die Vereinigten Staaten wieder von heimischem Boden aus Astronauten ins All schicken. Und erstmals in ihrer Geschichte überlässt die Raumfahrtbehörde Nasa dabei einem privaten Unternehmen einen großen Teil der Verantwortung: Der von Elon Musk geführte Raumfahrtspezialist Space X hat nicht nur die „Falcon 9“-Rakete und die „Crew Dragon“-Raumkapsel für diese Mission gebaut, sondern wird das Geschehen auch mitsteuern.

Nasa-Chef Jim Bridenstine sieht diesen Moment als Startschuss für nicht weniger als „eine neue Ära in der bemannten Raumfahrt“. Große Worte.

Die amerikanische Regierung stuft die Mission als „essentiell“ ein und hat sie deshalb trotz der Coronavirus-Pandemie nicht verschoben. Bridenstine findet sie jetzt sogar umso wichtiger und beschreibt sie als „ein helles Licht“ in turbulenten Zeiten. Präsident Donald Trump plant, vor Ort persönlich mitzuverfolgen, wie die Rakete ihre gewaltigen Triebwerke zündet und in den Himmel vorstößt.

Der Gesundheitsnotstand hat freilich die Ausgangslage verändert und dürfte dafür sorgen, dass der mit so viel Hoffnung und Sehnsucht verbundene Start trotz seiner geschichtsträchtigen Dimension kein Massenspektakel wird. Der Nasa-Chef hat ausdrücklich an Amerikaner appelliert, eben nicht an der Space Coast zuzuschauen, sondern an einem Bildschirm von zu Hause aus. Und auch für die Beteiligten hat sich einiges geändert.

Ein Tesla fährt sie zur Rakete

Die Astronauten Bob Behnken und Doug Hurley, beides Nasa-Veteranen, die jeweils zwei Spaceshuttle-Flüge hinter sich haben, wurden in den vergangenen Monaten weitgehend isoliert. Ihre zuvor wöchentlichen Besuche am Unternehmenssitz von Space X in Kalifornien wurden gestrichen, sie bereiteten sich zum großen Teil in virtueller Form vor. Wie Behnken sagte, mussten sich auch ihre Familien einer „ziemlich strengen Quarantäne“ unterwerfen, um Treffen in den Tagen vor dem Start zu ermöglichen. Und auch das Layout im Kontrollzentrum des Kennedy

Space Center wurde verändert, um Abstand zwischen den Mitarbeitern zu gewährleisten. Es gibt überdies eine Besonderheit, die nichts mit der Corona-Krise zu tun hat: Die Astronauten sollen am Tag des Starts nicht im gewohnten silbernen „Astrovan“-Kleinbus zur Rakete gebracht werden, sondern mit einem Auto des Typs „Model X“ von Tesla, dem ebenfalls von Elon Musk geführten Elektroauto-Hersteller.

Die Nasa und Space X haben die Mission am vergangenen Freitag nach einer technischen Überprüfung für startbereit erklärt – wobei ungünstige Wetterverhältnisse oder mechanische Schwierigkeiten die Pläne noch in letzter Minute durchkreuzen könnten. Wenn alles wie vorgesehen verläuft, soll die Rakete an diesem Mittwoch um 16.33 Uhr Ortszeit abheben, wenige Minuten später soll sich die Kapsel mit den beiden Astronauten von ihr lösen. 19 Stunden nach dem Start soll die Kapsel dann an der Raumstation ISS ankommen und dort andocken. Mindestens einen Monat lang sollen die Astronauten im All bleiben.

Gelingt das Vorhaben, wird es ein Triumph für Elon Musk. Es wäre der bisherige Höhepunkt in der Geschichte seiner im Jahr 2002 gegründeten Weltraum-Unternehmung, mit einem erfolgreichen bemannten Flug ins All würde sie die Königsdisziplin in der Raumfahrt meistern. Die Nasa könnte ihrerseits wieder an ruhmreichere Zeiten anknüpfen. Die Behörde hat ihrem Land stolze Momente beschert, etwa im Jahr 1969, als ihre Astronauten Neil Armstrong und Buzz Aldrin im Rahmen der „Apollo 11“-Mission als erste Menschen den Mond betraten.