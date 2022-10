Mark Zuckerberg : Ein Armutszeugnis für Facebook-Konzern Meta

Vor fast genau einem Jahr gab Mark Zuckerberg seinem Unternehmen eine neue Identität: Aus Facebook machte er Meta. Es war ein Schritt mit Symbolik. Der Konzern benennt sich nicht mehr nach dem sozialen Netzwerk, mit dem er ein Internetgigant wurde, das aber auch für Skandale steht und als Marke ramponiert ist. Stattdessen hat er einen neutraleren Namen, der von Kontroversen unbelastet ist und gleichzeitig in eine von Zuckerberg beschworene Zukunft weist, in der das sogenannte „Metaversum“ zur nächsten Generation des Internets wird.

Der Start in die Meta-Ära ist aber missglückt. Zuckerbergs Unternehmen befindet sich in einer Krise, die eine neue Qualität hat. Bisher hat es sich inmitten diverser Turbulenzen immer als erstaunlich widerstandsfähig erwiesen. Ob es Datenschutzaffären waren oder Boykottaufrufe an Nutzer und Werbekunden: Nichts schien dem Geschäft nachhaltig zu schaden. Diesmal sind die Schwierigkeiten in erster Linie wirtschaftlicher Natur, und zwar in einem Ausmaß, wie es das Unternehmen noch nie erlebt hat.