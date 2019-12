Skurrile Ebay-Kleinanzeigen : Handzahme Stubenfliege zu verkaufen

Die Frühzeit des Online-Marktplatzes Ebay war auch die Frühzeit des Internets rund um die Welt und in Deutschland. Die Deutschen fremdelten zunächst mit der amerikanischen Internetseite. Nachrichten von Betrügereien und nicht angekommenen Lieferungen machten die Runde – denn der Geschäftspartner war ja jetzt nur noch eine obskure Person am anderen Ende der Internetleitung, niemand mehr, bei dem man vorbeifuhr und mit dem man den Verkauf einer Ware womöglich per Handschlag besiegelte.

Ebays Antwort darauf war Ebay-Kleinanzeigen – ein Marktplatz, der Käufer und Verkäufer zwar über das Internet zusammenbringt, sie ihren Kauf aber in der Regel offline abwickeln lässt.

„Geimpft und sehr zahm“

Zehn Jahre ist das nun her, im Jahr 2009 ging das Kleinanzeigenportal an den Start. Seitdem hat es sich nicht nur zu einer der meistbesuchten Internetangebote Deutschlands entwickelt, sondern auch zu einem Sammelplatz für allerlei kreative und skurrile Angebote. Beispielsweise bot im Juni dieses Jahres ein Nutzer aus Baden-Württemberg in der Kategorie „Weitere Kleintiere“ eine Stubenfliege an – sie sei „geimpft und sehr zahm“.

Mitgeliefert werde „das Geschirr (Halsband, Leine) zum Spazierengehen“. Ähnlich originell war ein Mann, der für 500 Euro den Unsichtbarkeitsumhang des fiktiven Zauberers Harry Potter verkaufen wollte – und das mit zwei Bildern illustrierte. Auf dem ersten war der Verkäufer zu sehen, das zweite zeigte dieselbe Zimmerecke ohne ihn. Ob derselbe Nutzer auch noch ein Kabel für ein kabelloses WLAN-Netzwerk im Angebot hatte, ist nicht bekannt.

Ebenso gibt es Anzeigen, die zwar vermutlich ernst gemeint sind, aber dennoch durch einen besonderen Sprachstil auffallen. Mit „coole 8-beinige Familie mit Knete sucht nices Grundstück oder Haus at Pulsnitz Town“ suchte eine dann vermutlich auch vierköpfige Familie etwa eine Immobilie in der sächsischen Kleinstadt. „800 m², also Haus mit bissle Garten zum fermentieren wäre echt de luxe für den eigenen Swag.“ Man sei ein „gechillter Fam-Squad“, der sich auch „mal nen Hopfensmoothie reinballern“ täte.

Auch Käufer von Immobilien können indes in dem Kleinanzeigenportal das eine oder andere Besondere finden: Noch zu haben ist beispielsweise das ehemalige Gefängnis der sächsischen Stadt Zittau. „Kein Scherz! Hier haben Sie die einmalige Chance, einen voll eingerichteten Knast (Gefängnis) zu erwerben“, preist es ein Makler an. Kaufpreis: 220 000 Euro.

Wer also noch ein originelles Weihnachtsgeschenk für Schwiegermütter oder vergleichbare Verwandte sucht – hier ist die Chance.