EA Sports FC 24 : „FIFA“-Nachfolger erst ab zwölf Jahren freigegeben

Der Nachfolger des beliebten Fußball-Videospiels „FIFA“ des kalifornischen Spiele-Hersteller Electronic Arts ist erst ab zwölf Jahren freigegeben. Das hat die Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) bekannt gegeben. Die in Deutschland verantwortliche Stelle für die Altersfreigabe von Videospielen begründet die Entscheidung damit, dass das neue „FIFA“-Spiel „EA Sports FC 24“ Handlungsdruck aufbaue. So sollen Countdowns, Timer und stressige Spielsequenzen mit vielen gegnerischen Spielern auf dem digitalen Fußballfeld Druck aufbauen, schnell tätig zu werden. Das löse Stress aus.

Ebenfalls ausschlaggebend für die Alterseinstufung sind „In-Game-Käufe“: So enthalte das Videospiel die Möglichkeit, im Spiel „zufällige Gegenstände“ mit realem Geld zu kaufen. Den Spielern sei dabei in der Regel nicht bekannt, welche digitalen Gegenstände oder Prämien sie erhalten. Zudem enthalte das Spiel eine Chat-Funktion, die es den Spielern ermöglicht, sich mit Anderen auszutauschen. Die USK sieht darin ein potentielles Risiko, weil Kinder und Jugendliche so auch mit Fremden in Kontakt kommen können.

Dass die bisherigen „FIFA“-Spiele keine Altersbeschränkung hatten, hängt mit dem neuen Jugendschutzgesetz zusammen: Seit Januar 2023 kann die USK neben jugendschutzrelevanten Inhalten auch mögliche Nutzungsrisiken prüfen. Das war zuvor nicht der Fall. „Die neuen Kriterien stellen eine wichtige Orientierungshilfe für Eltern dar, um passende Spiele auswählen“, sagt Lorenzo von Petersdorff, der stellvertretende Geschäftsführer der USK.

Mehr zum Thema 1/

Neben der neuen Altersbeschränkung gibt es noch eine weitere Änderung: Das neue Fußball-Videospiel heißt im Gegensatz zu seinen Vorgängern nicht mehr „FIFA“, sondern „EA Sports FC 24“. Der Weltfußballverband FIFA und Electronic Arts konnten sich nicht über eine Fortführung der Lizenz einigen - man scheiterte wohl auch am Finanziellen. Die FIFA will die Reihe nun mit einem neuen Publisher weiterführen.