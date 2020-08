Donald Trump : Was steckt hinter dem Angriff auf Tiktok?

Donald Trump will die Video-App in Amerika verbieten. Der amerikanische Präsident ist nicht der Einzige, dem Tiktok unheimlich ist.

Seit Jahren schon teilt sich das Internet zwischen China und dem Westen auf – doch so deutlich wurde die Trennung noch nie wie jetzt, da Amerikas Präsident Donald Trump ein Verbot der chinesischen Video-App Tiktok angekündigt hat. Aus den Vereinigten Staaten verbannen werde er Tiktok, so sagte er zu Journalisten, und zwar noch am Samstag. Der genaue Verbotstext ist noch nicht da, doch eines hat Trump schon klargestellt: Nicht mal ein Verkauf an ein amerikanisches Unternehmen werde ihn besänftigen.

Patrick Bernau Verantwortlicher Redakteur für Wirtschaft und „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.





Tiktok ist strategisch nicht so bedeutend wie der Netzwerkausrüster Huawei, der Geräte für schnelle Handynetze liefert. Doch Tiktok war das erste Unternehmen aus China, das auch im Westen kulturelle Bedeutung erworben hat. Alles begann mit einer App namens „Musical.ly“, gegründet in Schanghai und in Deutschland schon mit vier Millionen Nutzern, die von dem ebenfalls chinesischen Konzern Bytedance übernommen wurde, und der stülpte der App kurzerhand den eigenen Markennamen Tiktok über. Anfangs ging es um kurze Videos zu Musik, lippensynchrones Singen und ein bisschen Tanzen. Inzwischen sind die Videos immer kreativer, unterhaltsamer und aufwendiger geworden. Spektakuläre Stunts sind zu sehen, kleine Späße und überraschende Videotricks. Manchmal stecken viele Stunden Arbeit in wenigen Sekunden Kurzvideo. Und manchmal zeigt einfach Dieter Bohlen, wie er beim Stand-up-Paddeln voll bekleidet ins Wasser fällt.

Das zieht nach Branchenschätzungen monatlich rund eine Milliarde Nutzer an, vor allem Teenager, insgesamt wurde die App schon zwei Milliarden Mal heruntergeladen – Mengen, die ansonsten nur vorinstallierte Apps von Apple und Google schaffen oder die Apps aus dem Facebook-Konzern, zum Beispiel Whatsapp und Instagram. Drei Milliarden Dollar Umsatz macht der Mutterkonzern Bytedance. Allein in den Vereinigten Staaten sollen monatlich 100 Millionen Nutzer aktiv sein – fast ein Drittel der Bevölkerung.

Noch nie war ein chinesischer Konzern in der westlichen Kultur so erfolgreich

So viele Teenager hat vorher noch kein chinesisches Unternehmen begeistert. Zwar gehören Internetkonzerne wie Alibaba, Tencent oder Baidu zu den wertvollsten Konzernen der Welt. Das Bezahlsystem der Messaging-App Wechat ist so erfolgreich, dass auch europäische Händler es einsetzen müssen, wenn sie chinesische Touristen als Kunden haben wollen – doch mehr Bedeutung hat von den chinesischen Konzernen im Westen bisher keiner erreicht. Gelegentlich versuchte der Online-Händler Alibaba, in Europa Fuß zu fassen – bisher allerdings mit bestenfalls mäßigem Erfolg.

Auf Tiktok dagegen können inzwischen politische Kampagnen stattfinden. Berühmt wurde ein Video, in dem eine 17-Jährige nach wenigen Sätzen über Schminktipps die Lage der Uiguren in China anprangerte. Ihr Zugang wurde bald gelöscht. Tiktok entschuldigte sich, da habe ein menschlicher Fehler vorgelegen, und schaltete sie wieder frei. Doch es geht nicht immer nur gegen die chinesische Regierung. In Amerika verabredeten sich Tiktok-Nutzer, Tickets zu einer Veranstaltung von Donald Trump zu reservieren und verfallen zu lassen. Trumps Mitarbeiter sagten, sie hätten eine Million Reservierungen bekommen – tatsächlich kamen nur 6000 Zuschauer.

Da ist also das erste Unternehmen, das von China aus in der westlichen Kultur größere Erfolge feiert – und schon soll es verboten werden, das Internet wird juristisch geteilt. Es brauchte allerdings keine persönliche Kränkung Trumps, damit das chinesische Unternehmen Tiktok in den Vereinigten Staaten misstrauisch beäugt wurde, während sich zwischen den beiden Staaten gerade der Kampf um die wirtschaftliche Führungsposition in der Welt hochschaukelt. Also versucht Tiktok seit Wochen, sich möglichst amerikanisch zu geben.

Tiktok gibt sich seit Wochen amerikanisch

Die Server stünden überhaupt nicht in China, sagt das Unternehmen, die dortige Regierung habe keinen Zugriff. Überhaupt gebe es Tiktok in China gar nicht (dort ist die stark zensierte Schwester-App Douyin in den App-Stores zu haben). Überhaupt habe das Unternehmen Standorte überall auf der Welt, und 48 Prozent des Unternehmens gehörten gar nicht Bytedance, sondern zum Teil bekannten amerikanischen Investmentgesellschaften. Als Chef wurde im Mai der Amerikaner Kevin Mayer verpflichtet, der als Kandidat für die Leitung von Disney gegolten hatte, aber den Posten nicht bekommen hatte. Mit Microsoft gab es offenbar sogar Gespräche über einen Verkauf des Unternehmens – doch diese Perspektive scheint Trump ebenfalls nicht zu gefallen.