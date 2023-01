DLD-Gründerin Steffi Czerny : „Bescheiden auftretende Unternehmer sind mir lieber als die Elon Musks“

Frau Czerny, wegen der Pandemie musste die DLD pausieren, nun ist sie zur gewohnten Zeit real zurück – was ist Ihre wichtigste Lehre aus der Zeit, als wir alle daheim bleiben mussten?

Ich schaue immer in die Zukunft. Darum macht mir DLD auch 18 Jahren noch Spaß. Die Lockdowns waren eine einschneidende Erfahrung, die vieles verändert hat. Jetzt gibt es neue Herausforderungen und Chancen, auf die ich mit DLD reagieren will. Dafür braucht es den Austausch, den persönlichen Kontakt und den kreativen Übersprung, der daraus entsteht. Das ist neben den Diskussionen auf der Bühne und den Einsichten, die unsere internationalen Speaker zu Themen wie Frontier Technologies, Cybersicherheit, Gesundheit, Mobilität, Energie, Ernährung oder Bildung mitbringen, ein wichtiger Teil von DLD.

Das diesjährige Konferenz-Motto lautet „Beyond Now“, doch bevor wir dazu kommen: Wie sehen Sie denn die Gegenwart – sehr beunruhigend, verstörend, oder doch eher hoffnungsvoll und chancenreich?

Die gegenwärtigen Krisen überlagern sich nicht nur, sie verstärken sich auch gegenseitig. Wir stehen vor wirtschaftlichen Herausforderungen und geopolitischen Bedrohungen. Der Klimawandel schreitet voran und der politische wie soziale Zusammenhalt unserer liberalen Gesellschaften bröckelt, während autoritäre Regime sich positionieren. Gleichzeitig beschleunigt sich die Technisierung unserer Welt. Jede und jeder Einzelne spürt und erlebt diesen Wandel und diese Verunsicherung, fühlt sich im schlimmsten Fall sogar abgehängt. Das ist natürlich beunruhigend.

Wie gehen Sie damit um?

Wir dürfen nicht zulassen, dass uns dieser konstante Krisenmodus lähmt. Das war und ist die wichtigste Botschaft der DLD: Wir können den Wandel nicht aufhalten – und ich will das auch gar nicht – aber wir können ihn aktiv gestalten. Die Handlungsoptionen sind natürlich nicht für alle gleich verteilt. Gegen den Klimawandel kann ich als einzelne Person wenig ausrichten, aber ich kann mein Verhalten ändern, selbst aktiv werden oder andere unterstützen. Darum diskutieren wir bei DLD über neue Möglichkeiten der CO2-Reduzierung, über Technologien wie künstliche Intelligenz und Quantencomputing, die Prozesse effizienter machen, oder über die Vision eines zirkulären Wirtschaftskreislaufs. Aber auch neue Formen der Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion, neues Bauen und Investitionsstrategien, die umweltfreundliches Unternehmertum belohnen, sind wichtige Treiber im Kampf gegen die Erderwärmung. Es ist wichtig, darüber zu sprechen und zu berichten. Nur so kommen neue Ideen und Verbindungen, neues Business zustande, das uns voranbringt.

Wenn Sie „Beyond Now“ sagen, welche Zeithorizont haben Sie im Sinn?

Der Zeithorizont an sich ist nicht so wichtig. Wichtiger ist die Erkenntnis, dass es eine Zukunft gibt, über die wir uns heute schon Gedanken machen müssen, die wir jetzt und hier gestalten können. Bei DLD sprechen wir beispielsweise über Künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen und welche Chancen sich daraus für neue, auf Patienten zugeschnittene Behandlungsmethoden und Diagnosetools oder die Entdeckung neuer Arzneimittel ergeben. Da werden wir sicherlich in den nächsten fünf bis zehn Jahren schon riesige Fortschritte sehen. Genauso im Energiesektor: grüner Wasserstoff, erneuerbare Energiequellen und Kernfusion sind Felder, auf denen es rasante Entwicklungen gibt, die für uns alle einen baldigen Paradigmenwechsel bedeuten können. Andere Themen wie Astrobiologie, also die Suche nach Leben im All, werden in der nächsten Dekade vermutlich keinen direkten Einfluss auf unser Leben haben, trotzdem sollten wir sie auf dem Radar haben, und ich bin gespannt auf das, was die Experten auf diesem Gebiet bei der Konferenz zu sagen haben.

Und welche Technologien finden Sie besonders faszinierend, wenn Sie so weit in die Zukunft denken?