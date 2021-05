Deutschlands Digitalisierung : Energieeffizienz vom Rechner bis zum Programm

Im Kampf gegen den Klimawandel sind digitale Technologien nicht mehr wegzudenken. Über verschiedene Wirtschaftsbereiche hinweg helfen intelligente Steuerungssysteme dabei, energieeffizienter zu agieren, Ressourcen zu schonen und letztendlich Klimaziele zu erreichen. Intelligente Stromnetze ermöglichen so eine nachhaltigere Energieerzeugung und -verteilung. Auch in der landwirtschaftlichen und industriellen Produktion, im Handel sowie im Mobilitäts- und Transportsektor helfen digitale Lösungen dabei, CO2-Emissionen zu verringern.

Beispielsweise helfen „digitale Zwillinge“ in der Pharmaindustrie, die dezentrale Fertigung von Medikamenten durch Echtzeitdatenerfassung zu optimieren, und minimieren so physische Iterationen, indem Prototypen und Produktionsvorgänge digital simuliert werden. Außerdem kann der Einsatz von Chemikalien, der Wasserverbrauch und die Abfallmenge reduziert werden, wenn digitale Simulationen materielle Testszenarien ersetzen. Basierend auf seiner kürzlich durchgeführten Studie „Klimaeffekte der Digitalisierung“, geht der Bitkom-Verband allein für Deutschland von einem Einsparpotential von ungefähr 150 Megatonnen CO2 in den nächsten zehn Jahren aus – das entspricht beinahe 20 Prozent der aktuellen Treibhausgasemissionen in Deutschland.