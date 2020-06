Digitalisierung : Wieder eine Chance vertan: Die deutsche Corona-Warn-App

Landwirtschaft in Belgien : Trockenheit bedroht die Ernten

Die Trockenheit macht derzeit den Landwirten in Belgien zu schaffen. Noch nie in den letzten 120 Jahren hat es dort im Mai so wenig geregnet, wie in diesem Jahr. Viele Bauern fürchten um ihre Ernten, Joel van Coppenolle ist einer von ihnen.