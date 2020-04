Corona und Digitalisierung : Deutschland muss technisch zulegen

Jede große Krise ist eine Gelegenheit, geläufige Gewissheiten zu hinterfragen, Gewohntes neu zu durchdenken. Ja, Deutschland braucht sich technologisch wie wirtschaftlich weder zu verstecken noch kleinzumachen. Nirgendwo auf der Welt entwickeln Ingenieure ausgefeiltere Autos oder makellosere Maschinen als hierzulande. Das gilt nach wie vor. Und deutsche Wissenschaftler haben eine gute Tradition darin, Bahnbrechendes zu leisten: Dabei geht es nicht bloß um die lange zurückliegende Erfindung des Automobils, die Relativitätstheorie oder die Quantenmechanik. Schon in den neunziger Jahren fuhr der Robotiker Ernst Dickmanns mit einer umgebauten S-Klasse teilautonom Tausende Autobahnkilometer – als Google noch gar nicht existierte.

Ebenfalls um diese Zeit erdachten die beiden Informatiker Sepp Hochreiter und Jürgen Schmidhuber einen Lern-Algorithmus, der heute in jedem Smartphone steckt und zum Beispiel ermöglicht, dass Computer Texte viel präziser von einer Sprache in eine andere übersetzen. Vielleicht gelingt es einem deutschen Labor ja als erstes, einen Impfstoff gegen das neuartige Coronavirus herzustellen, gut möglich scheint das jedenfalls. Einerseits.

Andererseits legt die Pandemie schonungslos offen, in welchen Bereichen die Bundesrepublik und Europa zurückfallen. Die meistgenutzte Suchmaschine, das größte soziale Netzwerk, der breiteste Online-Marktplatz, die wichtigste Alltagssoftware und die fortschrittlichsten Alleskönnerhandys bieten gegenwärtig amerikanische und chinesische Unternehmen an. Unser Kontinent sollte dem mehr entgegensetzen, Deutschland mehr selbst können, wenn es um die zentrale technologische Infrastruktur geht.

Wie wichtig das Internet ist, offenbart sich den derzeit häufig von zu Hause aus arbeitenden Deutschen noch deutlicher als sonst – das Virus beschleunigt die Digitalisierung der Unternehmen offenbar mehr, als dies ambitioniertesten Vorstandsvorsitzenden gelingt. Und nicht zu vergessen: Der Wert etwas größerer technologischer Unabhängigkeit zeigte sich schon vor Ausbruch dieser Krise, spätestens durch die auch außenpolitisch aufgeladene Diskussion über den neuen Mobilfunkstandard 5G. Könnten deutsche Unternehmen diesen aufbauen, stellten sich die debattierten Sicherheitsfragen gar nicht.

Technologie als geostrategisches Druckmittel

In einer Marktwirtschaft sind zunächst die Unternehmen selbst gefordert, sich im Wettbewerb (neue) Nischen zu suchen oder bestehende Produkte und Prozesse so weiterzuentwickeln, dass sie attraktiv bleiben. In einem rauheren Umfeld, in einer Zeit, in der Großmächte Technologie zunehmend auch als geostrategisches Druckmittel einsetzen, dürfen sich der deutsche Staat und die Politik aber nicht heraushalten. Weder mit Geld noch – und das ist nicht minder wichtig – darin, für Technik-Themen eine breitere Öffentlichkeit herzustellen.

Mehr als jeder andere ranghohe deutsche Politiker unternahm das zuletzt der bayerische Ministerpräsident Markus Söder, bevor auch er erzwungenermaßen in den Krisenbekämpfungsmodus schaltete. Der CSU-Politiker brachte eine Hochtechnologie-Agenda auf den Weg, die ambitionierter ist als die KI-Strategie der Bundesregierung, und war dabei, als es galt, die Automesse IAA nach München zu holen.

Auf der anderen Seite ermutigt Söder vor großem wie kleinem Publikum jeden Einzelnen zum Erfinden, Entdecken, Grenzen-Überschreiten. Für neue Technologie zu werben geht dem bekennenden Science-Fiction-Fan leichter von der Hand als anderen, etwa wenn er mit einem Augenzwinkern auf „Star Trek“ anspielt, sozusagen die Sprache der Nerds spricht, von denen nicht wenige von fiktiven Weltraumhelden inspiriert sind.

Die technologische Leistungsfähigkeit muss hoch auf die Agenda

Wenn die akute Phase der Corona-Pandemie und all ihrer dramatischen gesellschaftlichen wie wirtschaftlichen Folgen vorüber ist und sich die Verantwortlichen im Land wieder stärker auf strategische Fragen fokussieren, gehört auch die technologische Leistungsfähigkeit auf einen oberen Platz der Agenda. Söder kann und darf dann nicht der einzige echte Tech-Botschafter der deutschen Politik bleiben. Auch wer an der Spitze des Wirtschafts- oder Forschungsministeriums steht, muss viel offensiver zentrale Zukunftstechnologien wie Künstliche Intelligenz, Quantencomputing, Blockchain, Genetik oder Medizin breit und wirksam thematisieren. Vom Erfolg in diesen Bereichen hängt der Wohlstand des Landes langfristig weiterhin maßgeblich ab. Das galt vor Corona. Und das wird danach gelten.

Dazu braucht es mehr Forschergeist in der Breite, mehr Neugier auf und Zuversicht in technisch bislang nicht betretene Pfade. Sonst droht das Land vielleicht wirklich zu einer Nation zu werden, „die heute in Verkennung ihrer überragenden technischen Errungenschaften und wirtschaftlichen Leistungen auf dem besten Weg in die Verzwergung und Infantilisierung ist“, wie der legendäre langjährige Präsident der TU München Wolfgang Herrmann einmal treffend anmerkte.