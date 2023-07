Aktualisiert am

Aktenberge in Behörden sollen möglichst bald der Vergangenheit angehören. Bild: Jens Gyarmaty, Bearbeitung F.A.Z.

Es besteht breiter Konsens darüber, dass die Digitalisierung der Verwaltung von Bund, Ländern und Gemeinden dringend voranschreiten muss. Leider verliert der Staat derzeit den Anschluss an die allgegenwärtige digitale Transformation der Gesellschaft – das bedeutet, dass in einer digitalen Gesellschaft eine analoge Verwaltung ihren vielfältigen Aufträgen nicht mehr wird gerecht werden können. Um diese Lücke zu schließen, sollte die Nutzung digitaler Kommunikationskanäle zwischen Verwaltung und Einzelnen nicht mehr nur freiwillig, sondern zunehmend auch verbindlich sein. Wie aber gelingt es dabei, dass die Verwaltung auch denjenigen Menschen offensteht, die an der Nutzung digitaler Dienste nicht teilhaben wollen oder dies aus ökonomischen oder kognitiven Gründen nicht können?

Die Digitalisierung ist ein unaufhaltsamer, unumkehrbarer und deshalb auch kaum noch hinterfragter Prozess. Allzu groß sind die Vorzüge, die den Nutzern die allgegenwärtige Verfügbarkeit von Informationen und die beschleunigte Kommunikation bescheren. Und da die Digitalökonomie auch aufseiten der „Anbieter“ zu großen Effizienzgewinnen und Kosteneinsparungen führt, liegt eine vermeintliche „Win-win-Situation“ vor. In ein solches Verhältnis will und soll – nach dem Willen des Gesetzgebers – auch die öffentliche Verwaltung zunehmend einbezogen werden.