Digitalwirtschaft in der EU : So war die DSGVO nicht gemeint

Europas Digitalwirtschaft soll im internationalen Wettbewerb zu einem Ökosystem der fairen digitalen Wertschöpfung werden. Dabei kommt es entscheidend auf die rechtlichen Rahmenbedingungen an. Aktuell entstehen in Ergänzung des „Data Governance Act“ mit dem „Data Act“ und der KI-Verordnung Gesetze, die auf die Weitergabe und Nutzung von Daten zum Wohl von Gesellschaft, Wirtschaft und Staat gerichtet sind. In ihnen ist der Datenschutz kein Bremsklotz der wirtschaftlichen Entwicklung, sondern integraler Bestandteil des Rechtsrahmens. Ebenso unbestreitbar ist: „Big Data“ und KI-Anwendungen setzen die Verkehrsfähigkeit von Daten voraus. Und: Wettberber aus Amerika und China beherrschen bislang den europäischen Markt. Sie setzen faktisch die Standards und stellen die Plattformen. Wenn Europas Digitalwirtschaft im internationalen Wettbewerb bestehen soll, dann müssen mehrere Faktoren zusammenwirken. Diese neun Punkte sind entscheidend:

1. Die DSGVO als Wirtschaftsverfassung des Datenbinnenmarktes begreifen

Die DSGVO ist mehr als „nur“ eine Datenschutzverordnung, sie ist der Kern der „Wirtschaftsverfassung des Datenbinnenmarktes“. Artikel 1 DSGVO und deren Erwägungsgrund 4 schützen nicht nur natürliche Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, sie schützen ausdrücklich auch den „freien Verkehr solcher Daten“. Dieser darf aus Gründen des Datenschutzes in der EU weder eingeschränkt noch verboten werden. Zugleich liefert die DSGVO die Rechtsgrundlagen für legitime Datenverarbeitungen. Dies sind die Verfolgung interessengerecht abgewogener Zwecke, Verträge über die Datenweitergabe und die freiwillige und informierte Einwilligung. Die im Bürgerlichen Gesetzbuch umgesetzte Richtlinie für Digitale Inhalte hat völlig konsequent Daten zum Wirtschaftsgut erklärt. Das aktuell in der EU entstehende Datenrecht baut diesen Ansatz aus. Es setzt auf eine umfassende Datenweitergabe unter Wahrung der Interessen persönlich Betroffener. Auf dieser Basis kann im Binnenmarkt mit personenbezogenen Daten gearbeitet, geforscht und gewirtschaftet werden. Personenbezogene Daten sind also – anders als uns manche öffentliche Diskurse glauben machen wollen – keine „res extra commercium“, die dem privatnützigen Wirtschaften entzogen wäre. Nur sehr wenige Datenverarbeitungen sind so risikoreich, dass man sie tabuisieren muss und die Weitergabe und Nutzung dieser sensiblen Daten selbst durch Einsatz von Verschlüsselungs- und Pseudonymisierungstechnik nicht rechtfertigen kann.

2. Mut zur Freiheit bei den Verantwortlichen

Wir erleben seit 2018 – dem Jahr des Wirksamwerdens der DSGVO – eine äußerst defensive Debatte über die Nutzung persönlicher Informationen, gerade so, als hätte Europa der zukunftsorientierten und in vielerlei Hinsicht gewinnbringenden Verarbeitung personenbezogener Daten abgeschworen. Umgekehrt schüttet eine frustrierte Datenwirtschaft das Kind mit dem Bade aus, wenn sie dem gewachsenen und vitalen Datenschutz Wirtschaftsfeindlichkeit oder Gestrigkeit unterstellt. Verantwortliche in Staat und Wirtschaft müssen vielmehr den Mut und die Weitsicht aufbringen, die Rolle des Datenschutzes zu verstehen und zu respektieren, aber eben auch nicht zu überhöhen. Dazu gehört, dass sie ihre Verantwortung in der Auslegung des Datenschutzrechts erkennen und selbstbewusst wahrnehmen. Dabei darf man auch Widerspruch gegenüber einer zu engen Anwendungspraxis von Aufsichtsbehörden erheben und sollte den Konflikt mit möglichen Klägern auf Schadenersatz wegen behaupteter Datenschutzverletzungen nicht scheuen. Verantwortliche können europaweit auf die Kontrollmechanismen des Rechtsstaats, insbesondere die fachkundiger werdenden Gerichte vertrauen. Mut statt Frust lautet die Devise.