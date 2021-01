Digital-Trends 2021 : Leuchtturm in der Krise

Cyberkriminelle greifen an

Corona treibt die Welt in die Vernetzung – das lässt Hacker und digitale Heckenschützen auf Beutezüge gehen. Der Schaden: rund eintausend Milliarden Dollar, so viel wie noch nie. Damit hat sich nach Angaben des amerikanischen Center for Strategic and International Studies die jährliche Schadenssumme binnen zwei Jahren nahezu verdoppelt. 2021 dürfte sie kaum sinken. Während Hunderte Millionen Nutzer in Privathaushalten, Unternehmen, regierungseigenen und nichtstaatlichen Organisationen in den vergangenen Monaten begonnen haben, ihre technischen Anlagen für die digitale Zukunft fit zu machen, sind Datendiebe schon bestens vorbereitet.

In Europa erwischen sie quasi täglich einen großes oder größeres Unternehmen. In Amerika haben sie gerade die Rechner von Ministerien und Regierungsbehörden in einem noch nie dagewesenen Ausmaße durchplündert. Israel fischte Sabotage-Software aus den Rechnern von Wasserwerken. Nichts scheint im Netz der Netze noch sicher. Keine Firewall und kein Anti-Viren-Programm können die oft gut geplanten und straff durchgezogenen Attacken noch effektiv abwehren. Oft merken die Geschädigten monatelang nicht, dass sie attackiert und ihre Daten abgegriffen worden sind. Virtuelle Risiken würden da rasch zu realen Gefahren, sagt Marcel Kisch, Leiter des Bereichs Operational Technology von IBM in Europa. „Es geht nicht mehr darum, Anlagen mit einer Attacke auszuschalten wie vor einigen Jahren bei einem deutschen Stahlwerk. Es geht um Leben und Tod.“