Digital Services Act : Kann die EU Desinformation so wirklich sinnvoll bekämpfen?

Der Digital Services Act soll in der EU Desinformation bekämpfen und die Kommunikation im Internet neu regeln. Doch so einfach ist es nicht. Ein Gastbeitrag.

Das Internet bekommt in wenigen Wochen eine neue Ordnung. Besonders der „Desinformation“, was immer das genau ist, will die EU-Kommission mit dieser Ordnung den Kampf ansagen. Das „Digitale-Dienste-Gesetz“ (oder englisch: der Digital Services Act, DSA) greift ab dem 25. August unter anderem für eine Reihe bedeutender Plattformkonzerne, darunter Google, Facebook und Twitter, aber auch für das Unternehmen Zalando, das sich jetzt gerade juristisch gegen die Gleichsetzung mit den Amerikanern wehrt. Das Netz soll sicherer, wahrhaftiger, kontrollierter werden.

Es ist ein gewaltiges Gesetz. Allein 156 Erwägungsgründe müssen durchkämmt werden, bevor der eigentliche Regelungstext beginnt, 102 Seiten hat das gesamte Werk – es ist in Struktur und Komplexität der unlängst fünf Jahre alt gewordenen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) ähnlich, mit dem Unterschied, dass dieses Gesetz nicht Datenflüsse und die Zulässigkeit beim Beschriften von Klingelschildern reguliert, sondern die Kommunikation von Milliarden Menschen im Internet. Es macht den Plattformen Vorgaben auch dazu, wie sie mit Inhalten umgehen sollen. Wie genau das gehen soll, ergänzen zahllose abgeleitete Rechtsakte: Empfehlungen, Standards, Methoden, die Stiftung Neue Verantwortung hat diese Texte gesammelt und in einer Excel-Tabelle mit derzeit 83 Einträgen aufgelistet.