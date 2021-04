Zukunft der Industrie : Die neue Hannover Messe und was für Deutschland auf dem Spiel steht

Geht es um die Hannover Messe 2021, die am Montag beginnt, hat Jochen Köckler einen Wunsch: Bitte keine Vergleiche mit der bislang letzten großen Industrieschau vor zwei Jahren. Sie fielen für den Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Messe sowie für die beteiligten Verbände und Unternehmen ungünstig aus. Auf der Leitmesse der deutschen Industrie anno 2019 füllten mehr als 6000 Aussteller zwei Dutzend Hallen auf dem riesigen Messegelände. Mehr als 200.000 Besucher kamen, davon 80.000 aus dem Ausland.

Dann übernahm Corona das Kommando, die Hannover Messe 2020 fiel aus – und in diesem Jahr stellen Köckler und Co. zum ersten Mal eine digitale Alternative auf die Beine. Es ist eine Notlösung, ein Experiment, aber auch ein Zeichen, dass man sich hier nicht unterkriegen lassen will und an die Zukunft der traditionsreichen Messe glaubt.

Nur zwei geöffnete Hallen und rund 1700 Aussteller, das klingt nach Tristesse. Trotzdem hoffen alle Beteiligten, durch neue oder bislang nicht genutzte digitale Möglichkeiten der Präsentation auf mehr Kontakte, als sie auf einer weitläufigen Präsenzmesse möglich sind. Die kommende Woche wird zeigen, ob das ein frommer Wunsch oder eine realistische Erwartung war.

Sie führen nicht einfach ihre Produkte vor

Der Bruch mit dem klassischen Messe-Modell ist in Hannover besonders stark. Zwar bleibt auch Messegesellschaften anderswo nicht viel mehr übrig, als ihr Geschäft ins Internet zu verlagern. Aber in Hannover geht es darum, der Leistungsfähigkeit der deutschen Industrie mit Online-Formaten gerecht zu werden – also eine Messe neu zu erfinden, die mit ihren oft großformatigen Maschinen, Anlagen, Robotern, Komponenten oder Steuerungen bisher ein geradezu sinnliches Erlebnis darstellte. Das ist eine besondere Herausforderung.

Viele Unternehmen führen hier nicht einfach ihre Produkte vor. Vielmehr zeigen sie, woran sie arbeiten, und erlauben einen Einblick auf den neuesten Stand der Entwicklung, in die Zukunft. Auch das steht in Hannover in diesem Jahr auf dem Spiel. Immerhin rühmt man sich, dass hier die Digitalisierung der industriellen Produktion – bekannt unter der Chiffre Industrie 4.0. – begonnen und in den vergangenen Jahren Fahrt aufgenommen hat.

Natürlich geht es um Geschäfte, nicht nur für die Deutsche Messe und die Verbände, sondern auch für die ausstellenden Unternehmen. Zwar heißt es oft, die Hannover Messe sei vor allem eine politische Messe, was die Eröffnung auch der digitalen Version durch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) unterstreicht. Die politische Begleitung ist hier enger als auf anderen Messen, auch im internationalen Vergleich. Gleichwohl sind die Aussteller auf Abschlüsse aus.

Ihnen kommt entgegen, dass sich die Anbahnung von Kontakten und das Netzwerken digital effektiv organisieren lassen. Abgesehen davon fallen diesmal einige der sonst üblichen, nicht gerade geringen Messe-Investitionen – Standmieten, Reise-, Hotel- und Personalkosten – geringer aus oder ganz weg. Stattdessen finden manche der typischen Knalleffekte der Messe diesmal woanders statt. Der Maschinenbaukonzern Festo zeigt zum Beispiel wie jedes Jahr Höhepunkte seiner bionischen Forschung und lässt diesmal einen Schwarm autonomer Roboterschwalben mit Federn aus Carbon steigen – allerdings nicht wie sonst in Hannover, sondern am Unternehmenssitz in Esslingen, live übertragen.

Ob und wann Erkenntnisse dieser Forschung in der industriellen Anwendung ankommen, ist offen. Aber das war schon immer so. Die Fortsetzung solcher Projekte zeigt, dass der technologische Ehrgeiz unter einer nur noch digitalen Messe nicht leiden muss. Das gilt auch für andere. Für den Roboterkonzern Kuka zum Beispiel, der auf der Messe ein neues Betriebssystem vorstellen will, das die Bedienung seiner Roboter so einfach machen soll wie die eines Laptops; oder für Konzerne wie Amazon, Huawei und SAP, die die Bedeutung von Software und Datennutzung für die Industrieproduktion unter Beweis stellen wollen.

An Ideen mangelt es nicht

Die Deutsche Messe selbst wird dieses Übergangsjahr nutzen, um das eigene Revier zum größten 5G-Messegelände Europas zu machen – mit superschneller Datenübertragung auf Hunderttausenden Quadratmetern. Das könnte ganz neue Anwendungen ermöglichen und für die Messe zu einem neuen Geschäftsmodell werden.

An Ideen mangelt es also nicht. Und für 2022 gilt eine hybride Hannover Messe mit dem Besten aus beiden Welten – digital und live vor Ort – als Favorit. Allerdings ist es eine Transformation unter Druck: In China finden Messen schon wieder in klassischer Form statt. Die Konkurrenten der Hannover Messe würden den Abstand zum internationalen Platzhirsch aus Niedersachsen nur zu gerne verkürzen. Selten standen ihre Chancen besser.