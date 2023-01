ChatGPT : Die digitale Allzweckwaffe

Die Halbwertzeit für technologische Innovationssprünge ist mitunter recht kurz. Das jedenfalls war der Eindruck, den Besucher des Weltwirtschaftsforums in Davos in dieser Woche bekommen konnten. Viele Unternehmen hatten sich für das Elitetreffen in den Bergen nämlich Demonstrationen rund um das Metaversum einfallen lassen. Nicht nur der Facebook-Mutterkonzern Meta lud Gäste auf eine digitale Reise zu Bergen und Stränden ein, auch anderswo konnte man an virtuellen Büromeetings teilnehmen oder weit entfernte Städte besuchen. Als die Planungen für die Show in den Schweizer Alpen liefen, ahnte aber noch niemand, wer der eigentliche Star der Veranstaltung sein würde: ChatGPT, die Software, die Anwendungen rund um Künstliche Intelligenz (KI) auf ein völlig neues Niveau hebt und breiten Schichten zugänglich macht. Es gab kaum ein Gespräch, in dem nicht von den neuen Chancen, aber auch potentiellen Risiken die Rede war.

Was dahinter steckt? Es ist keine zwei Monate her, dass die Software des amerikanischen Unternehmens Open AI herauskam. Der Rummel um sie ist so groß geworden, dass ihre Ankunft vielfach schon als Monumentalereignis in der Technologiebranche gewertet wird, ähnlich wie einst die Suchmaschine von Google oder das iPhone von Apple. ChatGPT ist ein sogenannter Chatbot, der mithilfe von KI die unterschiedlichsten Anfragen beantworten kann, und er tut das mit erstaunlicher Qualität und einer Eloquenz, die einer Unterhaltung mit einem Menschen ähnelt. Die Software ist wie eine digitale Allzweckwaffe. Sie schreibt Liebesbriefe ebenso wie Programmiercode, sie verfasst Gedichte und sogar ganze Drehbücher, sie schlägt Marketingkampagnen vor, und wer will, kann sich von ihr auch Beziehungstipps geben lassen.