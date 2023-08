In einem unscheinbaren Bürogebäude im Frankfurter Nordend steht eines der größten deutschen Videospielprojekte in diesem Jahr vor seiner Vollendung. Mehr als ein Dutzend Menschen drängt sich in einem kleinen Nebenraum vor zwei Bildschirmen. Zwei junge Männer spielen parallel nebeneinander, die anderen kommentieren, jubeln und lachen mit ihnen. Dabei geht es gar nicht um das Gruppenvergnügen, sondern um einen Techniktest. Zwei Programmierschnittstellen werden verglichen, da die meisten Videospiele nicht nur für eine Plattform, sondern für mehrere, also für den Computer und Spielekonsolen, gleichzeitig erscheinen.

„Atlas Fallen“ heißt das Spiel, das hier, bei Deck13, entsteht. Auf einem kargen, weitgehend von Wüste bedeckten Planeten erfährt die Spielfigur, dass sie den Sand kontrollieren und so Monster besiegen kann. Vier Jahre Entwicklungsarbeit stecken in dem Projekt, an dem rund 90 Mitarbeiter des Unternehmens gleichzeitig arbeiten. Zwischen 10 und 20 Millionen Euro kostet die Entwicklung des Spiels, den genauen Betrag will Geschäftsführer Jan Klose nicht verraten, was in der Branche üblich ist.