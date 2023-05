Noch verdienen die Hersteller Milliarden mit ihren Verbrennerfahrzeugen. Aber um ihren Platz in der Zukunft müssen die Konzerne kämpfen.

Deutschland macht sich Sorgen um eine seiner wichtigsten Industriebranchen: Es gibt wenige Produkte, die weltweit so sehr für „made in Germany“ stehen“ wie die Millionen von Autos, die BMW, Mercedes-Benz und Volkswagen jedes Jahr auf die Straßen bringen. Hinzu kommen die vielen Zulieferunternehmen der Autobauer, von Weltkonzernen wie Bosch, Continental und ZF bis zu den großen und kleinen Mittelständlern im ganzen Land. Hunderttausende häufig gut bezahlte Jobs hängen an den Unternehmen.

Aber mit dem sich immer klarer abzeichnenden Abschied vom Verbrennungsmotor werden in der Autoindustrie die Märkte neu verteilt – und in der neuen Autowelt sind sowohl die deutschen Autobauer als auch ihre heimischen Zulieferer Nachzügler. Autos werden in Zukunft aller Voraussicht nach großteils batterieelektrisch fahren.

Niemand kennt schon heute die Welt von morgen. Aber es gibt plausible und weniger plausible Vorstellungen von ihr – und im Moment spricht wenig dafür, dass andere Antriebsarten wie Verbrennungsmotoren kombiniert mit Synthetiksprit oder die Brennstoffzelle bei Personenwagen eine große Rolle spielen werden.

Die digitale Vernetzung

Gleichzeitig allerdings sehen die Geschäftszahlen der Hersteller so gar nicht nach Strukturkrise aus. VW hat im Geschäftsjahr 2022 nach Steuern 12,5 Milliarden Euro verdient, BMW sogar mehr als 18 Milliarden Euro. Auch Mercedes ist hochprofitabel. Wie passen die goldgeränderten Bilanzen der Autokonzerne zu den weit verbreiteten Sorgen um ihre Zukunft?

Der vermeintliche Widerspruch ist schnell aufgeklärt. Noch verdienen die Hersteller glänzend an ihrer dominanten Marktstellung im Geschäft mit Verbrennerfahrzeugen, das bislang in allen Weltregionen noch immer den Großteil des Geschäfts ausmacht.

Hinzu kommt als vorübergehender Gewinnturbo der Mangel an Bauteilen, der zwar den Absatz bremste, aber es den Herstellern erlaubte, höhere Preise durchzusetzen. BMW hat vergangenes Jahr 5 Prozent weniger Fahrzeuge verkauft und trotzdem netto fast 50 Prozent mehr Gewinn erzielt.

Aber je mehr sich das Elektroauto bei den Kunden durchsetzt, umso mehr bröckelt das alte Fundament der deutschen Autobauer. In China, dem größten Automarkt der Welt, ist derzeit bereits jeder vierte Neuwagen ein batterieelektrisches Fahrzeug. Aber im chinesischen Boommarkt für E-Autos kommt der VW-Konzern nur auf einen mickrigen Marktanteil von 3 Prozent, die Bedeutung von Mercedes und BMW ist noch geringer.

Die deutschen Autoriesen sind Zwerge. Dominiert wird der Markt von chinesischen Herstellern, allen voran BYD, und von Tesla. Weil ihre eigenen Unternehmen so stark sind in der E-Mobilität hat die Regierung ein großes industriepolitisches Interesse, diese weiter zu forcieren.

Hinzu kommt eine zweite Veränderung, die die Autobranche durcheinanderwirbelt: die zunehmende digitale Vernetzung der Fahrzeuge. Moderne Kommunikations- und Unterhaltungstechnik, ausgefeilte Navigationssysteme und elektronische Fahrassistenzsysteme, die irgendwann zum Autopiloten werden, gewinnen immer mehr an Bedeutung.

Längerfristig könnte die Digitalisierung zu einer noch größeren Disruption führen als der Elektroantrieb. Und auch hier sind die deutschen Hersteller Nachzügler. Amerikanische und asiatische Techkonzerne könnten zu potenten neuen Wettbewerbern werden.

Die heutigen hohen Gewinne der deutschen Hersteller sind also trügerisch. Dringend benötigt werden sie dennoch, weil die Milliarden die Finanzkraft für die teure Aufholjagd in der Elektromobilität und Digitaltechnik schaffen.

Bisher profitieren die deutschen Autobauer noch von ihrem über viele Jahrzehnte aufgebauten Markenprestige, das die Kunden schätzen. Doch je schneller sich die Autowelt durch Elektrifizierung und Digitalisierung wandelt, umso schwieriger wird es für sie, ihre dominierende Marktposition auch in Zukunft zu bewahren. Denn derzeit lebt die deutsche Autoindustrie vor allem von den Erfolgen der Vergangenheit.