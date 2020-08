Videospielindustrie : Deutsche Spielentwickler haben nur kleinen Marktanteil

Die Deutschen spielen immer mehr. Das große Geschäft machen aber ausländische Unternehmen. Um die Spieleentwicklung in Deutschland zu unterstützen, will die Branche mehr Fördergelder.

Videospiele sind ein Milliardenmarkt. Der gesamte Markt für Spiele und die entsprechende Hardware erzielt in Deutschland fast den dreifachen Umsatz von Kinofilme und Musik zusammen. Einer Recherche des Fachmagazins „Gameswirtschaft“ zufolge gaben die Deutschen im vergangenen Jahr 6,2 Milliarden Euro für alles aus, was mit Games zu tun hat – für Musik-Streaming und -Käufe hingegen nur 1,6 Milliarden. Die deutschen Kinos kamen sogar nur auf eine Milliarde Umsatz.

Zum Start der weltgrößten Spielemesse Gamescom heute Abend (die Eröffnungsshow „Opening Night Live“ beginnt um 20 Uhr) muss der deutsche Videospiel-Branchenverband Game allerdings eine schlechte Nachricht verkünden: Auch Wenn die Deutschen, noch beschleunigt durch den Corona-Lockdown, immer mehr spielen, machen das Geschäft weitgehend ausländische Konzerne.

Der Marktanteil deutscher Spieleentwicklungen auf ihrem Heimatmarkt stieg im vergangenen Jahr zwar geringfügig, liegt aber weiterhin unter 5 Prozent. Von insgesamt 3,4 Milliarden Euro Umsatz mit Spiele-Entwicklungen, die in Deutschland erzielt werden, entfielen gerade einmal 168 Millionen Euro auf deutsche Entwickler. Und selbst davon fließt nicht alles in die Kassen deutscher Unternehmen: Als einen der größten Erfolge des vergangenen Jahres hob der Verband das Strategiespiel „Anno 1800“ hervor, das in Mainz entwickelt wird und ein globaler Bestseller wurde.

Das einzige Problem: Das Studio in Mainz gehört zum französischen Ubisoft-Konzern, dem größten Videospielunternehmen Europas. Die Franzosen haben das traditionsreiche, unter dem Namen „Blue Byte“ gegründete Entwicklerstudio vor einigen Jahren übernommen. Blue Byte entwickelte in den neunziger Jahren auch das Strategiespiel „Die Siedler“, das in der Szene als stilprägend gilt.

Die Entwicklerszene fordert vor allem staatliche Fördergelder, um die hiesige Videospielindustrie zu stützen. Nach Aussage von Game-Geschäftsführer Felix Falk ist die Entwicklung von Spielen in Deutschland um 30 Prozent teurer als in anderen Ländern. Es wird erwartet, dass Verkehrs- und Digitalminister Andreas Scheuer (CSU), der die Gamescom am Freitag offiziell eröffnet, diesem Werben nachgeben wird und ein größeres Förderprogramm verkündet. Schon im letzten Jahr hatte es einige Fördergelder für die Branche gegeben, nun sollen diese in größerem Maßstab ausgerollt werden.