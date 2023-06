Die Sicherheitslage von Verbrauchern im Internet ist so schlecht wie nie in den vergangenen 10 Jahren. Zu diesem Ergebnis kommt eine repräsentative Verbraucherstudie, für die In­formationen über Sicherheitsvorfälle im Netz, zum Bedrohungsgefühl von In­ternetnutzern sowie zur persönlichen Kenntnis und Anwendung von Schutzvorkehrungen im Netz ermittelt wurden. Die Ergebnisse des „DsiN Sicherheits­index 2023“ sollten am Mittwoch vom Verein „Deutschland sicher im Netz“ (DsiN) gemeinsam mit dem Bundes­ministerium für Verbraucherschutz von Steffi Lemke (Grüne) in Berlin vorgestellt werden. Die Studie lag der F.A.Z. vorab vor.

Demnach war das Verhältnis zwischen Bedrohungslage für Internetnutzer und ihrem Schutzniveau im Netz noch nie so ungünstig wie in dem Index für dieses Jahr. Die Studie, die auf einer Befragung von Verbrauchern im Alter von 16 Jahren und älter beruht, wird seit 2014 jährlich veröffentlicht. Hauptgrund für die negative Entwicklung ist der steile An­stieg von IT-Sicherheitsvorfällen um mehr als 11 Indexpunkte. Die Zahl der Cyberangriffe auf Verbraucher hat sich damit um mehr als 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr erhöht. „Ein Trend aus dem vergangenen Jahr hat sich beschleunigt. Wir hatten mit einer Zunahme gerechnet, aber nicht in dieser Größenordnung“, sagte Michael Littger, DsiN-Geschäftsführer gegenüber der F.A.Z.

Alle digitalen Dienste und Technologien sind betroffen

Die Zunahme erstreckt sich auf das ge­samte Umfeld digitaler Dienste und Technologien. So stiegen etwa Phishing­angriffe über Kurznachrichten- oder Messengerdienste wie Whatsapp, bei de­nen versucht wurde, sensible Daten wie Kreditkartennummern zu ergaunern, um fast 6 Prozentpunkte auf nunmehr 30 Prozent. Auch bei der Versendung von Anhängen, die mit Schadenssoftware infiziert sind, sowie bei schädlichen Weblinks wird ein Anstieg von Sicherheitsvorfällen verzeichnet (plus 4,3 Prozent). Beim Onlinebanking er­höhte sich die Zahl verdächtiger Vorkommnisse um 2,8 Prozent.

Die Verbraucher wissen mittlerweile zwar etwas besser Bescheid, wie sie sich im Internet schützen können; und auch das Sicherheitsverhalten hat sich leicht verbessert. Aber das genügt nicht, „um den immens gestiegenen Sicherheitsvorfällen zu begegnen“, heißt es in der Studie weiter. Mehr als 56 Prozent der Menschen seien nicht sicher im Netz – eine „alarmierende Entwicklung“, so Littger. „Wir haben es mit einem IT-Sicherheitsgefälle quer durch die Bevölkerung zu tun“, fügte er hinzu. Grund dafür seien vor allem unterschiedliche Digitalkompetenzen. „Mit dieser Studie dürften al­len klar sein: Sicherheitspolitik ist auch Bildungspolitik.“

Verunsicherung nimmt ab

Trotz der Zunahme von Cyberangriffen reagieren die Verbraucher nicht et­wa ängstlicher oder skeptischer auf An­gebote im Netz. Im Gegenteil: Das Ge­fühl der Verunsicherung war in den vergangenen 10 Jahren noch nie so ge­ring. Der entsprechende Indexwert ist um 24 Prozent gesunken. Bis zum letzten Jahr, so Littger, sei das anders gewesen: Die gefühlte Verunsicherung habe stärker zulegt als die Cyberbedrohung. Für die Trendumkehr nennt er zwei mög­liche Gründe. So sei eine gewisse „digitale Erschöpfung“, „bis hin zu einer fa­talistischen Haltung“ gegenüber Cy­ber­angriffen zu beobachten. Außerdem ge­he die Sorge vor Internetrisiken angesichts der globalen Spannungen tendenziell zurück.

Auch die Skepsis gegenüber sozialen Medien ist rückläufig, obwohl mehr als ein Viertel der Befragten von negativen Erfahrungen berichtet. Im Vorjahr empfanden noch mehr als 40 Prozent die Nutzung sozialer Medien als gefährlich. Nun sind es kaum noch 29 Prozent.

Mehr IT-Sicherheit ist aus Sicht der Verbraucher vor allem eine Sache der Eigenverantwortung. Fast drei Viertel der Be­fragten äußerten die Meinung, dass sich die Zahl der Sicherheitsvorfälle durch einen vorsichtigeren Umgang mit den ei­genen Daten reduzieren lasse. Aber auch die IT-Anbieter sind aus Sicht der In­ternetnutzer gefordert: Einfache Sicherheitseinstellungen bei Programmen und Geräten würden nach der Befragung mehr als zwei Drittel motivieren, ihre Da­ten besser zu schützen. Außerdem müsse der Staat stärker durchgreifen. Fast 69 Prozent wünschen sich eine strengere Verfolgung von Gesetzesverstößen, und mehr als 58 Prozent sind der Ansicht, dass auf die vermehrten Sicherheitsfälle mit strengeren Gesetzen reagiert werden müsse.