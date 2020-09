Chef des Start-ups Qant : Der Quantenbändiger

Aktualisiert am

Die Science-Fiction-Serie Star Trek (Raumschiff Enterprise) gehörte zu seiner Kindheit, außerdem ein Vater, der schon dem Vierjährigen einen Computer vermachte und ihn später mit dem Lötkolben an Platinen basteln ließ. Dass er mit Mitte 30 aber ein Unternehmer sein würde, den sein Umfeld liebevoll-spöttisch einen Quantenbändiger nennt, hätte Michael Förtsch sich nicht vorstellen können.

Tatsächlich ist er jetzt Chef des Stuttgarter Start-ups Qant, das die Quantentechnologie in der Praxis zum Laufen bringen will, um Anwendungen zu realisieren, die bisher kaum vorstellbar sind. Dass es dabei aber nicht um Phantastereien geht, sondern vielleicht um einen der bedeutendsten Faktoren für die wirtschaftliche Zukunft Deutschlands, zeigt sich schon daran, dass die Bundesregierung erst jüngst eine Quantenoffensive angekündigt hat. Mit zwei Milliarden Euro Fördermitteln soll die deutsche Industrie motiviert werden, in diesem Thema ihre Stärken auszuspielen.