Digital Markets Act : Die neuen Regeln für die großen Internetunternehmen sind fast fertig

Mit dem Gesetz für digitale Märkte will die EU große Tech-Konzerne wie Google und Amazon in bislang nie dagewesenem Umfang neu regulieren. In Rekordtempo haben sich Mitgliedsländer und Parlament geeinigt – und auch der deutsche Kartellamtschef gibt sich zufrieden.

Die EU drückt bei der Regulierung der Internetgiganten aufs Tempo. Die Beratungen über das Gesetz für digitale Märkte (DMA) sind in den vergangenen Monaten im Rekordtempo vorangekommen. Ende dieser Woche wollen die Unterhändler von Europaparlament, Ministerrat und EU-Kommission sich auf einen Kompromiss einigen – nicht einmal anderthalb Jahre, nachdem die Kommission ihren Vorschlag vorgelegt hat.

Hendrik Kafsack Wirtschaftskorrespondent in Brüssel. Folgen Ich folge

Werner Mussler Wirtschaftskorrespondent in Brüssel. Folgen Ich folge

Für Google, Amazon, Facebook, Apple und Microsoft brechen dann neue Zeiten an – aber auch für die Kommission, die bisher meist viele Jahre brauchte, um den Digitalkonzernen in zähen Kartellverfahren nachzuweisen, dass sie ihre Marktmacht missbrauchen. Bis sie soweit war, war es meistens zu spät. Aus Marktmacht war ein Monopol geworden, von Wettbewerb konnte nicht mehr die Rede sein.

Der DMA ändert die EU-Aufsicht über die Digitalkonzerne grundlegend: Hatte die Kommission bisher – immer im Nachhinein – untersucht, ob bestimmte Verhaltensweisen der Unternehmen gegen das Kartellrecht verstoßen, dreht sich die Stoßrichtung nun um: Auf einer schwarzen Liste mit präzisen Vorgaben und einer grauen, etwas vageren Liste werden den Konzernen bestimmte Verhaltensweisen schlicht verboten. Das soll der Kommission erlauben, schnell zu intervenieren, bevor der Schaden irreparabel ist.

Gültig für die „Gatekeeper“

Gelten soll das für alle Unternehmen, die den Zugang zu Internetplattformen wie eine Art Türsteher („Gatekeeper“) kontrollieren. Neben den fünf großen amerikanischen Konzernen dürften Booking und Tiktok betroffen sein, vielleicht auch Zalando und Alibaba. Ihnen wird etwa untersagt, eigene Angebote auf ihren Plattformen gezielt besser zu stellen, so wie Google das in seiner Suchmaschine gemacht hat. Sie dürfen ihre Nutzer nicht wie Apple an den eigenen App-Store fesseln oder die Daten von geschäftlichen Nutzern sammeln, um dann mit ihnen in Konkurrenz zu treten, wie es Amazon vorgeworfen wird.

Die Möglichkeit, dass die Wettbewerbsbehörde einem Unternehmen bestimmte Verhaltensweisen präventiv verbieten kann, ist seit der 10. GWB-Novelle auch im deutschen Kartellrecht verankert, genauer: im Paragrafen 19a GWB. Das Bundeskartellamt hat also schon jetzt Möglichkeiten, welche die Kommission künftig bekommen soll. Behördenchef Andreas Mundt ist dennoch zufrieden mit dem DMA. „Der DMA ist grundsätzlich ein sinnvoller Schritt, um gegen Digitalkonzerne effektiver und vor allem schneller vorgehen zu können. Wir dürfen ihn aber nicht überhöhen, und vor allem ist er kein Allheilmittel“, sagt Mundt im Gespräch mit der F.A.Z.

Der Kartellamtschef hat ähnliche Bedenken wie viele Kartellanwälte und Fachleute. „Auch der DMA wird komplizierte Verfahren nach sich ziehen“, sagt Mundt. Wie er bezweifelt die Münchner Ökonomin und „Wirtschaftsweise“ Monika Schnitzer, dass die Kommission mit den geplanten zusätzlichen Mitarbeitern – zunächst war von 80, zuletzt nur noch von 20 die Rede – auskommen wird, die den DMA anwenden sollen. So einfach, wie es die Kommission darstelle, werde die Welt auch mit dem neuen Gesetz nicht werden. Zwar soll mit ihm die Beweiskraft eigentlich umgekehrt werden. So sollen die Internetkonzerne belegen, dass sie nicht gegen die Vorgaben der schwarzen und grauen Liste verstoßen. Faktisch aber können sie den Spieß leicht wieder umdrehen – wenn sie erklären, dass sie im Einklang mit dem DMA handeln, muss ihnen die Kommission erst einmal das Gegenteil beweisen.

„In gewisser Hinsicht rückwärtsgewandt“

Einen zweiten Nachteil sieht Mundt im Inhalt der schwarzen und der grauen Liste. „Der Katalog aus Artikel 5 und 6 des DMA ist in gewisser Hinsicht rückwärtsgewandt. Er speist sich aus den Erfahrungen alter Wettbewerbsfälle. Gleichzeitig ist der Katalog mehr oder weniger abschließend formuliert.“ Die Listen des DMA sollen zwar angepasst werden können. Das aber kostet Zeit. Die Klausel im deutschen Kartellrecht sei offener formuliert, sagt Mundt. Das Bundeskartellamt könne deshalb besser auf neu auftretende Wettbewerbsbeschränkungen reagieren.