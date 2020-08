Chinesische Apps : Trump verbietet Geschäfte mit Wechat und Tiktok

Das Weiße Haus geht gegen populäre chinesische Onlinedienste vor, die unter Spionageverdacht stehen. In einem Fall dürfte das auf ein Verbot in Amerika hinauslaufen. Trump gibt eine Frist von einigen Wochen.

Präsident Donald Trump verbietet amerikanischen Bürgern, Geschäfte mit den chinesischen Eigentümern der populären Apps Tiktok und Wechat zu machen. Die Verfügung soll in 45 Tagen greifen.

Trump bezeichnete die Apps als „Bedrohung“ der nationalen Sicherheit. Sie sammelten gewaltige Mengen an Daten ihrer Nutzer und könnten es der Kommunistischen Partei Chinas ermöglichen, Amerikaner auszuspionieren, erklärte er am Donnerstagabend.

Keine Zukunft in Amerika für Wechat

Bei Wechat dürfte die Verfügung zu einem Verbot der App in den Vereinigten Staaten führen. Die von Tencent Holdings betriebene App ist in China extrem verbreitet. Sie bietet Nutzern die Dienste eines sozialen Netzwerks ebenso an wie Messenger-Funktionen und einen beliebten Bezahldienst. Das Dekret betont, Wechat ermögliche es der Kommunistischen Partei, Chinesen auch in den Vereinigten Staaten zu kontrollieren, wo sie „vielleicht zum ersten Mal in ihrem Leben die Vorzüge einer freien Gesellschaft genießen“.

Im Fall der Video-App Tiktok verleiht Trump durch das Dekret seiner Drohung Nachdruck, den Verkauf der App an ein amerikanisches Unternehmen zu erzwingen. Der Softwareriese Microsoft hat sich nach dem jüngst massivem politischen Druck aus dem Weißen Haus in Stellung gebracht, das amerikanische Geschäft der Video-App zu übernehmen. Das Unternehmen will bis Mitte September einen Deal mit dem privaten chinesischen Eigentümer Bytedance aushandeln.

Gesetz gegen Tiktok soll kommen

Ebenfalls am Donnerstag stimmte der amerikanische Senat einstimmig für ein Gesetz, das es Angestellten der Bundesbehörden verbieten soll, Tiktok auf Dienstgeräten zu installieren. Das Repräsentantenhaus hatte einen entsprechenden Entwurf im Juli beschlossen. Beide Versionen müssen nun noch aufeinander abgestimmt werden, bevor das Gesetz in Kraft treten kann.

Sollte ein amerikanisches Unternehmen Tiktoks Geschäft in den Vereinigten Staaten übernehmen, dürfte die App dort weiter eine Zukunft haben. Sie ist vor allem bei jungen Nutzern sehr beliebt. Die App steht aber auch wegen mutmaßlicher Zensur von Videos in der Kritik, in denen die chinesische Führung kritisiert wird.

Amerikas Außenminister Mike Pompeo hatte Tiktok und Wechat zuletzt vorgeworfen, Daten an die kommunistische Führung in Peking weiterzuleiten. Tiktok wies diese Anschuldigungen vehement zurück.