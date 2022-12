Deezer-Chef im Gespräch : „Es sind nicht alle Tracks gleichwertig“

Aktualisiert am

Kein Börsengang ohne Glocke: Jeronimo Folgueira im Juli in Paris Bild: Reuters

Der Verkehr in Paris: Jeronimo Folgueira kommt ein wenig zu spät zum Video-Gespräch mit der F.A.Z. Die Stimmung des Spaniers trübt aber auch dieser keineswegs: „Es war ein phantastisches Jahr“, blickt er zurück, einmal angekommen in der Mitte März neu bezogenen Deezer -Zentrale. „Vor allem haben wir einem wirklich schwierigen Marktumfeld zum Trotz den Börsengang geschafft und 140 Millionen Euro eingenommen, was mehr als genug ist, um unseren Businessplan bis zum Break-even umzusetzen. Das war für mich die wichtigste Aufgabe 2022.“

Auch ohne den nach einem ersten Anlauf im Jahr 2015 nun per SPAC-Deal geglückten Börsengang wäre es Folgueira wohl alles andere als langweilig geworden. Nach der Einstellung eines neuen Finanzchefs zu Beginn des Jahres besetzte er zwei weitere Posten in der Führungsetage neu. Folgueira, Anfang 40, steht selbst noch nicht allzu lange an der Spitze des französischen Musikstreaming-Dienstes. Zuvor unter anderem für das Online-Dating-Unternehmen Spark Networks tätig, übernahm er Mitte 2021 den Posten vom langjährigen Chef Hans-Holger Albrecht.

„Musik ist immer noch sehr günstig“

Um auf dem hart umkämpften Streamingmarkt zu bestehen, hat Folgueira Deezer eine neue Strategie verpasst. Dazu gehören unter anderem Preiserhöhungen. Schon im Februar dieses Jahres – also lange vor dem vielbeachteten Schritt von Apple – verabschiedete sich Deezer als erster größerer Musikdienst auch in Deutschland vom Standardpreis 9,99 Euro. Mit Erfolg, wie Folgueira sagt: „Wir haben unsere Preise überall erhöht und im Prinzip fast keine Abgänge unter den Abonnenten verzeichnen müssen, die Rate war 2022 niedriger als 2021.“ Andere Säulen seiner Strategie sind ein klarer Fokus auf Kernmärkte und Partnerschaften, in denen der Musikdienst als Teil eines größeren Pakets angeboten wird: sei es von Unternehmen aus dem E-Commerce, Telekommunikationsgesellschaften oder im Rahmen von breit aufgestellten Streamingangeboten wie Bertelsmanns RTL+.

„Der Großteil der strategischen Veränderungen ist umgesetzt“, sagt Folgueira. Das B2B-Team arbeite daran, die anvisierten Partnerschaften unter Dach und Fach zu bringen. Besonders im Fokus stünden Italien, Spanien, die Niederlande, USA und Kanada. Kernmärkte für das „klassische“ Konsumentengeschäft ohne Mittelsmänner seien Brasilien, Deutschland und Frankreich. Der heimische Markt ist der einzige, für den Deezer gesondert den Umsatz ausweist. 202 Millionen Euro waren es dieses Jahr nach 9 Monaten – bei Gesamteinnahmen von 334,6 Millionen nach 297 Millionen im Vorjahreszeitraum.

„Nach zwei schwierigeren Jahren wächst der Deezer-Umsatz jetzt wieder im gesunden zweistelligen Bereich, und wir konnten auch die operativen Verluste eindämmen, da sind wir auf Kurs“, sagt Folgueira. Zum Halbjahr wurde ein operatives Minus von 52,6 Millionen Euro vermeldet. Bis 2025 soll Deezer profitabel sein, so das ausgegebene Ziel. Obendrein peilt er für dasselbe Jahr die Umsatzmilliarde an. Dass der Dienst weitere Abonnenten verliert – im Vorjahresvergleich waren es zuletzt mit 9,4 Millionen 300 000 weniger als 2021 – nimmt Folgueira in Kauf: „Man muss Prioritäten haben, und Profitabilität ist das Ziel Nummer eins. Umsatzsteigerung kommt danach und dann das Wachstum des Abonnentenstamms.“