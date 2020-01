10 Jahre Apple-Tablet : „Wir nennen es das iPad“

Es war Steve Jobs’ letzter großer Auftritt. Im Jahr vor seinem Tod präsentierte der Apple-Gründer ein Gerät, das er „revolutionär“ und „magisch“ nannte. Äußerlich entspannt, saß Jobs im schwarzen Rollkragenpullover in einem schwarzen Le Corbusier-Sessel auf der Bühne, surfte im Internet, schrieb Mails an seine Manager, schaute Fotos an. Und das alles mit einem flachen berührungsempfindlichen Bildschirm in seinen Händen. „Wir nennen es das iPad“, hatte er zuvor einem jubelnden und applaudierenden Publikum verkündet.

Wie häufig bei Apple war und ist der am 27. Januar 2010 vorgestellte Tabletcomputer eigentlich alles andere als eine Revolution. Das Unternehmen selbst hatte schon 1993 mit dem Newton ein sogenanntes Messagepad auf den Markt gebracht, das mit Stiftbedienung funktionierte. Der Erfolg blieb aus, für Apple ebenso wie für Microsoft. Anfang der 2000er Jahre hatte sich der große Konkurrent an Tablet-PCs versucht. Sie waren schwer, teuer und umständlich und blieben deshalb Nischenprodukte.

Das Gerät landete sogar im Guinness-Buch

Erst mit dem leichten und eleganten iPad vor zehn Jahren feierte der Tabletcomputer seinen Durchbruch. Wenige Wochen nach dem Marktstart waren mehr als eine Million Stück verkauft – eine Schwelle, für die das iPhone noch doppelt so lange gebraucht hatte. Das Gerät landete sogar im Guinness-Buch der Rekorde: Als das sich am schnellsten verkaufende Konsumelektronik-Produkt aller Zeiten. Das iPad schaffte es in den Buckingham-Palast und in den Weltraum. Die englische Queen besitzt ein Apple-Tablet, mit dem sie unter anderem Twitter-Mitteilungen absetzt. Und der kanadische Astronaut Chris Hadfield nutzte einen der flachen Computer während seines Aufenthalts in der Internationalen Raumstation ISS.

Diese Zahlen sind umso erstaunlicher, als die Fachwelt in ihrer Einschätzung anfangs gespalten war. Man wusste mit dem Gerät nicht so recht etwas anzufangen. Einige krittelten, es lasse viele PC-Funktionen vermissen und sei eigentlich nur ein aufgeblasenes iPhone ohne Telefonfunktion und ohne die Möglichkeit, es in die Tasche zu stecken. Andere glaubten, mit dem 680 Gramm schweren Gerät breche das Ende des PC-Zeitalters an. Heute muss man konstatieren: Recht hatte keine der beiden Parteien. Vielmehr behielt Steve Jobs recht mit seiner Einschätzung, dass zwischen Smartphone und Laptop noch Platz für eine dritte Gerätekategorie ist.

Der Rekord von 2013 blieb Geschichte

Zehn Jahre nach der iPad-Premiere lässt sich gleichwohl feststellen: Zu einem unentbehrlichen Gerät wie das Smartphone hat sich das Tablet nicht entwickelt. Der geschäftliche Erfolg fiel wechselhaft aus. Apple hat nie mehr an die Rekorde von 2013 anknüpfen können. Damals erreichten die Absatzzahlen mit rund 70 Millionen Stück einen Höhepunkt. 2018 wurden nur noch 43,5 Millionen Geräte verkauft.

Mehr zum Thema 1/

Das liegt einerseits daran, dass die Grenzen zwischen den Geräten mehr und mehr verschwimmen. iPhones sind heute fast so groß wie das kleine iPad-Modell. Computeruhren, wie die Apple Watch, buhlen ebenfalls um Käufer. 58 Prozent der Bundesbürger setzen nach einer Umfrage des Digitalverbandes Bitkom hin und wieder ein Tablet ein – kein Vergleich zu den 95 Prozent der 14- bis 49-Jährigen hierzulande, die ein Smartphone nutzen.

Die Revolution fand woanders statt

Auch die Revolution im Internet, die das iPad bringen sollte, fand im vergangenen Jahrzehnt woanders statt: eher auf der Ebene der Software als der Hardware, eher mit sozialen Kommunikationsplattformen denn mit Geräten.

Mittelfristig dürfte sich diese Entwicklung fortsetzen. Das Internet der Dinge kündigt sich an mit Abermilliarden Sensoren und neuen Anbindungen an das Netz. Die Daten wandern mehr und mehr in die Cloud, also in externe Rechenzentren. In der Tendenz könnte das bedeuten: Die Menschen sind nicht mehr auf einzelne Geräte angewiesen, um online zu gehen. Das Zeitalter des Smartphones könnte sich im neuen Jahrzehnt dem Ende zuneigen, umso mehr das Zeitalter des Tabletcomputers. Computer und Medien „gehen ineinander auf“: eine solche Prognose hatten manche schon 2010 gewagt. Andererseits: Auch zehn Jahre nach dem iPad-Start gibt es noch immer traditionelle Desktopcomputer. Das iPad und andere Tablets haben ihnen nicht den Garaus gemacht.

Trotzdem: Maus und Touchbedienung dürften nur einen Zwischenschritt darstellen in der Kommunikation zwischen Menschen und Computern. Heute gesellen sich Sprache und Gesten dazu. Und morgen? Die Hightech-Welt ist spannender denn je. Es bleibt „magisch“.