Deutschlands Sicherheit : Der Weg zur aktiven Cyberabwehr

Cyberangriffe haben in den vergangenen Jahren dramatisch zugenommen, auch in Deutschland. Nach einer Umfrage des Branchenverbands Bitkom aus dem Jahr 2021 erlitten im Vorjahr mindestens 86 Prozent aller Unternehmen in Deutschland Schäden infolge entsprechender Attacken, mit einer Gesamtschadenssumme von ungefähr 223 Milliarden Euro. Diese Zahl ist mehr als doppelt so hoch wie im Jahr 2019 und mehr als viermal so hoch wie im Jahr 2017. Eine weitere deutliche Zunahme der Angriffe und Schäden ist zu erwarten – auch durch den Krieg in der Ukraine.

Die Ziele der Angreifer sind vielfältig, es geht um Spionage, Erpressung, Raub von Kryptowährungen, Identitätsdiebstahl zum Kreditkartenbetrug, Desinformation zur Destabilisierung, Sabotage und die Zerstörung physischer Systeme. Häufig sollen Systeme auch „nur“ lahmgelegt werden. Die Urheber von Cyberangriffen reichen von Einzeltätern über kriminelle Gruppen, die Angriffe als Dienstleistung anbieten, bis hin zu Gruppen, die im Auftrag von Staaten operieren und gezielt vorgehen.