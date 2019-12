Häufung von Cyberangriffen : Warum Hacker an Weihnachten zuschlagen

An der Uni, bei Gericht und in Behörden: Schadsoftware legt zur Zeit die Arbeit an vielen Orten in Deutschland lahm. Vor allem zu Weihnachten schlagen die Hacker gerne zu.

In den vergangenen Tagen hat es mehrere erfolgreiche Hackerangriffe auf öffentliche Institutionen in Deutschland gegeben. Diese haben zum Teil die komplette Informationstechnik von Behörden lahmgelegt. Beispielsweise musste die Stadt Frankfurt ihr komplettes Computersystem herunterfahren, nachdem am Mittwoch eine mit Schadsoftware infizierte E-Mail an einen Mitarbeiter geschickt worden war. Am Donnerstag blieben daraufhin alle Ämter für die Öffentlichkeit geschlossen.

Die Stadtverwaltung war telefonisch erreichbar, allerdings blieben viele Aufgaben liegen, Dienstleistungen konnten nicht angeboten werden. „Es ist leider so, dass heute offline gar nicht mehr funktioniert“, sagte ein Sprecher der Stadt. Auch die Website frankfurt.de war den ganzen Tag über nicht erreichbar.

Seit rund zwei Wochen ist ebenso die Universität Gießen offline. Sämtliche Computer und Server mussten heruntergefahren werden, Drahtlosinternet auf dem Campus ist nicht verfügbar. Damit Studenten zum Beispiel weiter Bücher in der Bibliothek ausleihen können, wurden Ausleihzettel auf Papier wieder eingeführt. Weil sämtliche Studenten ein neues Passwort für ihr universitäres E-Mail-Konto bekommen mussten, bildeten sich lange Schlangen auf dem Campus.

Schulen, Kliniken, Behörden

Auf ähnliche Weise traf es in den vergangenen Wochen auch die städtischen Schulen in Nürnberg und das Klinikum Fürth. Dieses konnte zeitweise keine neuen Patienten mehr aufnehmen, planbare Operationen mussten verschoben werden. Zumindest dort kehrte inzwischen wieder weitgehende Normalität ein, wie ein Sprecher sagte. Das Kammergericht Berlin, oberstes ordentliches Gericht der Bundeshauptstadt, wurde schon Ende September von einer Schadsoftware befallen. Dort baut man inzwischen das komplette Computersystem neu auf, die Mitarbeiter arbeiten noch immer mit Notcomputern.

Ursache für diese und mutmaßlich auch für viele der übrigen Störungen ist der Trojaner Emotet, der sich über infizierte E-Mails verbreitet. Fachleute beobachten in der letzten Zeit eine stark gesteigerte Anzahl von Emotet-Mails. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik warnte am Mittwoch davor, dass sogar gefälschte E-Mails von Behörden unterwegs seien, weil es in einigen Bundesbehörden Emotet-Fälle gegeben habe.

Der Trojaner liest die Adressbücher und versandten E-Mails von befallenen Nutzern aus, sodass er in einer Schadmail eine vorher begonnene, echte E-Mail-Korrespondenz anzeigt und so täuschend echt Antworten imitieren kann. Hinter ihm stehen meist Banden der organisierten Kriminalität, die mittels Erpressung oder dem Diebstahl wertvoller Informationen Geld verdienen wollen.

Der Grund für die derzeit besonders hohe Emotet-Aktivität sei die Jahreszeit, erklärt Markus Grüneberg vom Sicherheitssoftware-Anbieter Proofpoint: „Schadsoftware-Kampagnen kommen häufig zu Weihnachten – jetzt gibt es typischerweise Bonuszahlungen, es kommen Einladungen zu Weihnachtsfeiern und generell ist jeder im Jahresendstress und schaut bei E-Mails nicht genau hin. Genau darauf zielen die Angreifer ab.“

Was Nutzer tun können

Emotet breitet sich nicht allein durch das Öffnen einer infizierten E-Mail aus, stattdessen müssen Nutzer auf einen Link in einer E-Mail klicken oder ein infiziertes Word-Dokument im Anhang öffnen. Deshalb gehe es den Cyberkriminellen hinter den E-Mails immer darum, einen starken Anreiz zu schaffen, der den Empfänger genau das tun lasse. Infizierte E-Mails, die Proofpoint abgefangen habe, versprächen etwa einen Bonus, lüden zu Weihnachtsfeiern ein, seien fingierte Lieferbestätigungen oder enthielten in der Betreffzeile ein Aktenzeichen.

Nutzern empfiehlt Grüneberg, immer den als Absender angezeigten Namen einer E-Mail anzuklicken und zu überprüfen, ob dahinter auch die richtige E-Mail-Adresse des vermeintlichen Freundes oder Kollegen stehe.

Doch auch die Administratoren von E-Mail-Postfächern könnten mehr für die Sicherheit von E-Mails tun. „Es gibt mehrere Sicherheitsvorkehrungen, die dafür sorgen, dass gefälschte Mails gar nicht erst ankommen“, sagt Grüneberg. Er schätzt, dass 90 Prozent der Emotet-E-Mails so ausgefiltert werden könnten. Zum Beispiel gebe es Richtlinien für Mailserver, die prüften, ob die E-Mail tatsächlich von dem Absender stammt, der in ihr angegeben ist. Im Falle von Frankfurt sei eine entscheidende davon (DMARC) aber nicht aktiviert gewesen.

Politik fordert digitale Bildung

Die zunehmend erfolgreichen Angriffe beschäftigen nun auch die Politik. „Cyberattacken werden immer häufiger. Doch anstatt IT-Sicherheit konsequent anzugehen, schwächt die Bundesregierung sie in erstaunlicher Regelmäßigkeit“, sagte der digitalpolitische Sprecher der FDP, Manuel Höferlin. Er kritisierte etwa, dass sie Sicherheitslücken für Behörden offenhielten. „Stattdessen sollte der Staat konsequent den Rahmen für mehr statt weniger Sicherheit setzen, bei eigenen Systemen auf Resilienz achten sowie durch digitale Bildung und Fortbildung die Menschen besser vor solchen Angriffen schützen.“

Auch Konstantin von Notz, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Grünen, sagte der F.A.Z.: „Das Hausaufgabenheft der Bundesregierung für das kommende Jahre ist prallgefüllt mit Aufgaben, die längst hätten umgesetzt werden müssen, um digitale Infrastrukturen, Bürger und Unternehmen zu schützen.“