Biontech-Konkurrent : Curevac tauscht den Chef aus

Die einstige deutsche Impfstoffhoffnung Curevac tauscht den Chef aus. Der Sanofi-Manager Alexander Zehnder übernimmt Anfang April als Vorstandsvorsitzer von Franz-Werner Haas, der den Posten mitten in der Hochphase der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 übernommen hatte. Zehnder hatte beim französischen Pharmakonzern Sanofi zuletzt das Onkologie-Geschäft geleitet. Auch Curevac setzt immer stärker auf die Krebsbekämpfung.

Curevac galt in der Corona-Pandemie zusammen mit Biontech als deutsche Impfstoffhoffnung. Im Gegensatz zur Mainzer Konkurrenz floppte der mRNA-Impfstoff der Tübinger aber. Erst am Freitag hatte das Unternehmen aber mit positiven Studiendaten wieder aufhorchen lassen. Ein Impfstoffkandidat gegen Covid-19 und die Grippe gilt als vielversprechend. Zusammen mit seinem Partner GSK will Curevac die Entwicklung im laufenden Jahr vorantreiben. Seit Freitag legte der Aktienkurs des Unternehmens innerhalb von zwei Handelstagen um zwei Drittel zu. Zwei Analysten lobten die Studiendaten, Jefferies stuft Curevac nun als Kaufkandidaten ein und hob das Kursziel am Montag von 9 auf 21 Dollar (knapp 20 Euro). Der Aktienkurs legte nach der Bekanntgaben der Studie von 6 auf zeitweise knapp 10 Euro zu.

Damit scheint sich für das Unternehmen, an dem der deutsche Staat weiterhin beteiligt ist, ein Strategieschwenk auszuzahlen. Während die Konkurrenten Biontech und Moderna auf sogenannte modifizierte mRNA-Impfstoffe setzte, konzentrierte sich Curevac auf unmodifizierte. Nach dem Flop wechselten die Tübinger aber die Strategie und arbeiten nun auch mit modifizierter mRNA. In der neuen Studie hat Curevac sowohl modifizierte als auch nicht modifizierte Kandidaten getestet, vielversprechend ist aber der modifizierte.

Neben diesem Impfstoff setzt Curevac auch immer stärker auf die Krebsbekämpfung. Dazu passt nun auch die Verpflichtung von Zehnder, der in Bern Medizin studiert hat, einen MBA aus Lausanne hat und danach in diversen Positionen für Roche und Sanofi gearbeitet hat. Zehnder habe in seiner Karriere „maßgeblich zur Markteinführung von transformativen Medikamenten beigetragen“, wird der Aufsichtsratsvorsitzende Jean Stéphenne in einer Mitteilung zitiert. „Es ist eine Ehre und eine wirklich spannende Perspektive, Teil des weltweiten CureVac-Teams zu werden“, heißt es von Zehnder. Er sei „fasziniert von den Möglichkeiten, die die mRNA-Technologie für Patientinnen und Patienten in verschiedenen Therapiebereichen bieten kann, und das Potential von CureVac begeistert mich“.

Haas, der Jurist und seit 2012 für Curevac tätig ist, hatte im Frühjahr 2020 zunächst interimsweise als Vorstandschef übernommen, nachdem Curevac-Mitgründer Ingmar Hoerr im März einen Gehirnschlag erlitten hatte. Der Biologe Hoerr war nur zwei Tage davor wieder Vorstandschef geworden und hatte von dem Betriebswirt David Menichella übernommen, der das Unternehmen seit dem Jahr 2018 geführt hatte.

Stéphenne dankte Haas für „seine Leidenschaft und seinen unermüdlichen Einsatz“. Unter der „herausragenden Führung“ von Haas habe Curevac „beispiellose Herausforderungen gemeistert“. Die jüngsten erfolgreichen Daten seien ein wichtiger Wendepunkt für Curevac hin zu einem „relevanten kommerziellen Akteur“.