Kampf gegen die Pandemie : Bosch entwickelt eigenen Covid-19-Schnelltest

Die Probe wird mittels Abstrich-Tupfer aus Nase oder Rachen entnommen und in eine Kartusche gegeben, die schon alle für den Test erforderlichen Reagenzien enthält. Diese Kartusche wird sofort in das Analyse-Gerät eingeführt, das nach Bosch-Angaben so anwenderfreundlich gestaltet ist, dass kein besonders geschultes Personal notwendig ist.

Innerhalb von 24 Stunden könnten bis zu zehn Tests pro Gerät durchführt werden. Von den Analysegeräten gibt es bisher einige Dutzend in verschiedenen Laboren und im Robert-Bosch-Krankenhaus in Stuttgart. Für die Produktion der Geräte stehen Kapazitäten bei Bosch am Medizintechnik-Standort in Waiblingen zur Verfügung, heißt es.

Der neue Test wird ab April zunächst in Deutschland erhältlich sein. Bosch prüfe aktuell, wie es Ärzte und Pflegepersonal in medizinischen Einrichtungen unterstützen kann, damit diese sich zeitnah testen lassen können, um möglichst lange einsatzfähig zu bleiben, heißt es in der Mitteilung des Stuttgarter Konzerns.

Das Besondere des Tests ist, dass mit derselben Probe neben Covid-19 auch noch neun weitere Atemwegserkrankungen wie Influenza A und B untersucht werden. „Durch die Differenzial-Diagnostik ersparen sich die Ärzte zusätzlich die Zeit für weitere Tests, erhalten rasch eine fundierte Diagnose und können daraus schneller eine geeignete Therapie einleiten“, wird Marc Meier, Geschäftsführer der Bosch Healthcare Solutions GmbH in der Mitteilung zitiert. Bosch hat bei der Entwicklung des Schnelltests mit dem nordirischen Medizintechnik-Unternehmen Randox Laboratories Ltd. kooperiert.