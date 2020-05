Gegen Corona-Fake-News : Virologen beschweren sich über Facebook, Twitter und Google

Noch schneller als das Virus verbreiten sich Falschnachrichten, klagen mehr als hundert Ärzte und Virologen in einem offenen Brief. Und fordern strengere Maßnahmen von den Tech-Unternehmen.

Die Informationslage rund um das Coronavirus ist nicht immer einfach: Helfen Masken nun oder nicht? Ist die Verdopplungszahl die wichtigste Kennziffer oder doch die sogenannte Reproduktionsrate R? Sind die Infektions- und Todeszahlen aus verschiedenen Ländern vergleichbar? Wie viele klinische Tests werden eigentlich gerade durchgeführt? Und verbreiten Kinder das Virus nun oder doch nicht?

Einige dieser Fragen sind nicht einfach zu beantworten. Diese Unsicherheit trägt dazu bei, dass gleichzeitig viel Unsinn und viele Verschwörungstheorien in den Sozialen Netzwerken kursieren: Sei es nun das Spritzen von Desinfektionsmitteln als Schutz gegen das Virus oder angebliche Verwicklungen des Microsoft-Mitgründers Bill Gates in die Verbreitung der Pandemie.

Virologen und Ärzte aus aller Welt fordern die Technologie-Unternehmen Facebook, Twitter und Google deshalb nun dazu auf, entschiedener gegen die Verbreitung von Falschinformationen vorzugehen: Sie sollten „sofort und systematisch“ aktiv werden, „um die Flut an medizinischen Fehlinformationen sowie die dadurch ausgelöst Gesundheitskrise zu stoppen“. Es gebe einen „Tsunami an falschen und irreführenden Inhalten über das Coronavirus“, heißt es in dem offenen Brief, der unter anderem von Christian Drosten, dem Leiter der Virologie an der Charité in Berlin, und Melanie Brinkmann, Virologin am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung, unterzeichnet wurde und als ganzseitige Anzeige in der „New York Times“ erscheint.

Die mehr als 100 Ärzte aus aller Welt schreiben, sie würden in ihrer Arbeit mit den „tatsächlichen Auswirkungen dieser Infodemie“ konfrontiert. Als „Infodemie“ bezeichnet die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ein „Übermaß an Informationen, einige korrekt und andere nicht, das es für die Menschen schwierig macht, verlässliche Quellen zu finden“.

„Algorithmen entgiften“

Die Virologen klagen in dem Brief, dass sich Berichte, die behaupteten, dass Kokain ein Heilmittel oder dass das Coronavirus als biologische Waffe entwickelt worden sei, schneller verbreiteten als das Virus selbst. Die bisherigen Maßnahmen der Konzerne, gemeldete Inhalte zu löschen und der WHO kostenlose Anzeigenplätze zur Verfügung zu stellen, würden nicht ausreichen.

Stattdessen stellen sie zwei konkrete Forderungen auf: Die Tech-Konzerne sollten „Richtigstellungen zu den Gesundheits-Fehlinformationen veröffentlichen“. Wer immer diese auf den Plattformen gesehen habe, solle diese Korrekturen rückwirkend angezeigt bekommen. Zudem sollten sie ihre „Algorithmen entgiften“. Diese würden dazu beitragen, dass sich Lügen schnell verbreiteten, und seien eher darauf ausgelegt, „die Benutzer online zu halten, als ihre Gesundheit zu schützen“. Insgesamt sollten „die Tech-Giganten aufhören, die Lügen, Verdrehungen und Fantasien, die uns alle bedrohen, weiter anzufachen“.

Der Brief wurde auch auf der Kampagnenplattform Avaaz veröffentlicht, die zudem die Pressearbeit für die Verbreitung des Briefes übernommen hat. Avaaz hat in der Vergangenheit immer wieder strengere Maßnahmen gegen Falschnachrichten in den sozialen Netzwerken gefordert, darunter auch seit langem die Richtigstellungen, die nun in dem Brief erwähnt werden.