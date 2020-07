„Wir setzen uns an die Spitze“ : Das ist Continentals neuer Supercomputer

Selbstfahrende Autos gehören zu den großen Zukunftsversprechen der Autoindustrie. Doch die Technik und die Rechtslage stellen Entwickler vor ungeahnte Herausforderungen, weshalb der Fortschritt länger dauert als erhofft.

Der Autozulieferer Continental will jetzt das Tempo erhöhen und stockt deshalb seine Technik mit einem Supercomputer auf, dessen Leistung in der Branche einzigartig sein soll. Er ist in einem Frankfurter Rechenzentrum stationiert und soll mit Künstlicher Intelligenz den Roboterautos das Fahren beibringen. „Damit setzen wir uns an die Spitze der Entwicklung und tragen dazu bei, dass autonomes Fahren in Reichweite mittelfristiger Geschäftspläne rückt“, sagt Christian Schumacher, zuständiger Manager aus der Conti-Geschäftseinheit für Assistenzsysteme.