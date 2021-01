Aktualisiert am

Computer werden so oft gekauft wie lange nicht

Gefragter PC : Computer werden so oft gekauft wie lange nicht

Computer werden in einem Elektronik-Fachmarkt in Berlin angeboten. Bild: dpa

In der Corona-Krise sind Computer so stark nachgefragt wie lange nicht mehr. Der Trend zum Homeoffice und Homeschooling ließ die PC-Auslieferungen auf der Welt im vergangenen Jahr um 4,8 Prozent auf 275 Millionen Geräte klettern, wie die Marktbeobachter von Gartner am Dienstag unter Berufung auf vorläufige Zahlen mitteilten. Das ist das stärkste Wachstum seit zehn Jahren.

„PCs sind wieder zu einem unverzichtbaren Gerät geworden, da die Verbraucher, einschließlich jüngerer Kinder, PCs benötigen, um von zu Hause aus zu arbeiten, zur Schule zu gehen, soziale Kontakte zu pflegen und sich unterhalten zu lassen“, sagte Gartner-Analyst Mikako Kitagawa. Das Momentum werde wahrscheinlich mindestens bis zum Ende der ersten Jahreshälfte andauern. Wie es danach weitergehe, hängt davon ab, ob die Veränderungen, die die Nachfrage aktuell anschieben, auch in der Post-Corona-Ära bestehen blieben.

Im vierten Quartal 2020 stiegen die Auslieferungen laut Gartner sogar um mehr als zehn Prozent. Der größte Computeranbieter Lenovo konnte von dem Plus am meisten profitieren und baute seinen Marktanteil auf mehr als 27 Prozent aus. Die Nummer zwei, HP, büßte leicht ein, während der Marktanteil von Dell bei etwa 16 Prozent verharrte. Die Nummer vier, Apple, verkaufte mehr Macs und kommt inzwischen auf einen Marktanteil von 8,7 Prozent.