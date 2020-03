Aktualisiert am

New York

Gesichtserkennung am Restauranttisch

Clearview-App : Gesichtserkennung am Restauranttisch

John Catsimatidis war bestimmt nicht der erste Vater, den es beunruhigte, als er seine Tochter in der Gegenwart eines fremden Mannes sah. Aber der New Yorker Milliardär griff zu sehr ungewöhnlichen Mitteln, um den unbekannten Begleiter zu identifizieren. Es war im Oktober 2018, und Catsimatidis war zum Abendessen beim schicken Italiener „Cipriani“ im Stadtteil Soho, als seine damals 28 Jahre alte Tochter Andrea mit einem Mann hereinkam und sich an einem anderen Tisch niederließ.

Er bat einen Kellner, mit seinem Smartphone ein Foto von den beiden zu machen, das er dann in eine Gesichtserkennungs-App einspeiste. Diese App namens „Clearview AI“ greift auf eine Datenbank mit Milliarden von Fotos zu, die von Internetdiensten wie Facebook, Twitter oder Linkedin stammen. Innerhalb von Sekunden spuckte sie eine ganze Sammlung von Fotos des Mannes einschließlich Links zu den jeweiligen Internetseiten aus.