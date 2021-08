Infineon-Chef im Interview : „Die Chipknappheit kann sich bis 2023 hinziehen“

Herr Ploss, Sie sind 35 Jahre im Geschäft, 14 Jahre im Vorstand und neun Jahre Vorstandsvorsitzender von Infineon. Haben Sie als alter Kämpe der Chipbranche so etwas erlebt, was derzeit mit überhitzter Nachfrage und Lieferengpässen abgeht?

Es gab mal eine Phase Ende der Neunzigerjahre, Anfang dieses Jahrtausends, als die Mobilfunkmärkte mit neuen Technologien rasant gewachsen sind. Da schoss bei uns die Nachfrage durch die Decke. Wir überlegten sogar, die Chips den Kunden auf ge­viertelten Scheiben zuzuweisen. Das explodierte in der Branche geradezu – um dann ganz schnell wieder runterzufallen.

Ist das mit heute vergleichbar?

Die aktuelle Situation ist anders. Vor allem die Foundries, also die Auftragsfertiger von Halbleitern und Zulieferer von uns, sind seit vergangenem Jahr in eine enorme Überlast hineingelaufen. Das hat es bislang nicht so häufig gegeben. Es kommt ziemlich viel zusammen. Fast alle Industriezweige boomen. Aktuell ist es nicht der Mobilfunk, der heiß läuft, auch wenn er sich auf einem hohen Niveau bewegt. Besonders die Datenwelt mit dem Thema „Work from Home“ ist ein wesentlicher Treiberfaktor. In der Autoindustrie spitzt sich beispielsweise die Lage zu, weil es Aufholeffekte aus dem Corona-Jahr 2020 gibt. Es gibt die beschleunigte Einführung der Elektromobilität, das autonome Fahren, die Vernetzung in der Produktion, der wachsende Bedarf an erneuerbaren Energien. Ohne Chips geht da nichts.

Trifft Sie das unvorbereitet?

Ein Unterschied zu früher ist auch der Überraschungseffekt. Die aktuelle Marktlage hat alle Prognosen weit übertroffen. Gingen die Marktforscher zunächst von einem Basiswachstum für den Chipmarkt von 3 bis 5 Prozent aus, sind wir jetzt bei 4 bis 8 Prozent, wobei der aktuelle Boom deutlich darüberliegt. Die Chiphersteller haben also eine andere Planungsgrundlage gehabt. So sind in kürzester Zeit die Reserven auf der Fertigungsseite, was Kapazitäten und Vorräte betrifft, schnell aufgebraucht. Bei solchen Wachstumsraten kommt die Branche zwangsläufig in die Bredouille. Man kann in der Halbleiterindustrie nicht so kurzfristig signifikant Ka­pazitäten aufbauen, größere Schritte brauchen Jahre.

Aber es ist seit Längerem absehbar, dass mit Blick auf die schnellen technologischen Fortschritte viele Branchen nach Chips lechzen. Was kann da überraschen?

Die Datenwelt ist zu einem gewaltigen Treiber geworden. Niemand hat beispielsweise damit gerechnet, dass sich Künstliche Intelligenz derart Bahn bricht. Auch das Schürfen der Kryptowährung Bitcoin zieht große Rechenkapazitäten. All das sorgt für einen entsprechenden Halbleiterbedarf. Wenn der in einigen Bereichen an­zieht, kann es schnell zur Verdrängung in anderen Anwendungsbereichen kommen. Zu der aktuellen Überhitzung im Markt kommen geopolitische Spannungen, die Covid-Pandemie und die Konsequenzen wie das plötzliche Herunterfahren vieler Abnehmer und das mitunter nicht minder schnelle Wiederanfahren der Produktion. Das sind Dinge, die man so nicht abgeschätzt hat und auch nicht abschätzen kann.